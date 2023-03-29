6 انتصارات في «الجولة الثانية» لـ «عجمان الحكومية»



عجمان (الاتحاد)



اشتعلت المنافسة على بلوغ ربع نهائي منافسات كرة القدم، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى 19 شهر رمضان المبارك.

وشهدت الجولة الثانية 6 مباريات أقيمت على مدار يومين، وسط حضور جماهيري كبير وأجواء رمضانية مبهجة، انتهت جميعها بالفوز، ونجح فريقان في الخروج بشباكهما نظيفة وهما شرطة عجمان والدفاع المدني، وبلغ عدد الأهداف المسجلة 28 هدفاً، بمعدل يزيد على 4 أهداف في كل مباراة.

جرت في اليوم الأول 3 مباريات، حيث فاز دائرة البلدية والتخطيط على الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 2-1، ليرتفع البلدية بنقاطه إلى 6 نقاط في الصدارة، مؤكداً عزمه على الحفاظ على اللقب، فيما بقي الشؤون الإسلامية برصيد 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية واصل فريق مصرف عجمان تألقه في البطولة وحقق فوزه الثاني على التوالي، بعدما تغلب على جامعة المدينة عجمان 4-3، ليرتفع برصيده إلى 6 نقاط، بينما بقي الخاسر بلا رصيد، وحسم هيئة النقل مباراته مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالفوز عليه 3-1، ليتربع هيئة النقل على صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويقبع دائرة الأراضي في المركز الأخير من دون نقاط.

وفي مباريات اليوم الثاني، حقق دائرة الميناء والجمارك فوزه الأول في المجموعة الأولى، بالانتصار على دائرة التنمية الاقتصادية 4-1، ليحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بفارق الأهداف عن الشؤون الإسلامية «الثالث»، فيما بقي التنمية الاقتصادية في المركز الأخير بلا رصيد.

ونجح القيادة العامة لشرطة عجمان في الفوز على جامعة عجمان 5-0، ليقتنص 3 نقاط ثمينة، أنعشت حظوظه في التأهل، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، بفارق الأهداف عن جامعة عجمان الثالث، أما المباراة الثالثة فانتهت بفوز الإدارة العامة للدفاع المدني على دائرة المالية 4-0، ليرتفع الدفاع المدني برصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقاً بفارق هدف عن مصرف عجمان الثاني، بينما بقي المالية من دون نقاط.

وتنطلق الخميس مباريات الجولة الثالثة والحاسمة من الدور الأول، إذ يلتقي القيادة العامة لشرطة عجمان «3 نقاط» ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري «من دون نقاط»، في الساعة العاشرة مساء، ويواجه دائرة المالية «6 نقاط» فريق جامعة المدينة عجمان «بلا رصيد» في الحادية عشرة مساء، فيما يلعب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف «3 نقاط» مع دائرة التنمية الاقتصادية «بلا رصيد» في الثانية عشرة مساء.