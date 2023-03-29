بوهندي: مستوى رائع لـ «الأبيض الأولمبي» في البطولة الدولية

معتصم عبدالله (دبي)



أكد جمال بوهندي مدير منتخبنا الأولمبي لكرة القدم، أن الخسارة بثلاثية أمام كوريا الجنوبية، في ختام البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية، والتي أُسدل عليها الستار مساء أمس الأول بالعاصمة القطرية الدوحة، لا تلغي الظهور الإيجابي للمنتخب في البطولة بشكل عام.

وقال بوهندي: واجهنا في الختام منافساً قوياً ومنظماً، والفريق الأفضل في الأداء، والأجهز في المباراة، حقق الفوز»، لافتاً إلى صعوبة ظروف اللعب في شهر رمضان، خاصة في مباراة الجولة الأخيرة أمام كوريا الجنوبية، حيث اقتصر الفاصل الزمني ما بين وجبة الإفطار وبدء تدريبات الإحماء للمباراة أقل من ساعة.

وحصد «الأبيض الأولمبي» مركز «الوصافة» على صعيد البطولة، والتي استهلها بالفوز على قطر «المضيف» بهدف أحمد فوزي، قبل أن يتفوق في الجولة الثانية على فيتنام بـ «رباعية» بتوقيع ياسر حسن، أحمد محمود، محمد يوسف، وعبدالله عبدالعزيز، ليعود ويخسر في مباراة تحديد المركزين الأول والثاني أمام كوريا الجنوبية 0-3.

ورأى جمال بوهندي، مدير منتخبنا الأولمبي، أن الأفضلية في المباراة الأخيرة كانت لمصلحة كوريا الجنوبية، وقال: منتخبنا حاول التماسك في الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني نجح المنافس في استغلال الفرص، وإجمالاً قدم المنتخب مستوى متميزاً في البطولة بشكل عام.

في المقابل، رأى عبدالعزيز البلوشي لاعب منتخبنا الأولمبي أن الفارق الزمني الضئيل ما بين وقت الإفطار وبداية مباراة كوريا الجنوبية أثرت على مستوى ومردود اللاعبين، وقال: لا نبحث عن أعذار، رغم أن الوقت لم يخدمنا للتحضير جيداً، وعلينا التفكير في قادم المشاركات لتحقيق الأفضل.

وتعد المشاركة في البطولة الودية الدولية التي ضمت 10 منتخبات أولمبية شملت الإمارات قطر، السعودية، عُمان، الكويت، العراق، كوريا الجنوبية، قيرغيزستان، فيتنام وتايلاند، محطة مهمة في برنامج إعدادها تأهباً للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، والتي تنطلق في سبتمبر المقبل والمؤهلة لنهائيات 2024 بقطر، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024.

وضمت قائمة منتخبنا في البطولة 25 لاعباً وهم، راكان وليد، أحمد محمود، زايد سلطان، مبارك أحمد، أحمد فوزي، محمد عبدالله، نواف الحارثي «الجزيرة»، عبدالله الرئيسي «عجمان»، فهد بدر «الإمارات»، عيسى خلفان «العين»، علي عبدالعزيز «النصر»، عبدالله أحمد «الوحدة»، محمد يوسف، عبدالعزيز البلوشي، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل «شباب الأهلي»، خميس المنصوري «بني ياس»، عبدالله الحمادي «الظفرة»، حمد المقبالي «الفجيرة»، ياسر حسن «اتحاد كلباء»، عبدالله عباس «البطائح»، عتيق عصام «الوصل»، خالد توحيد، حمد فهد، مايد سعيد الكاس «الشارقة».