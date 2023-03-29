الخميس 30 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«ديربي رأس الخيمة» يختتم «الجولة 27» لـ «دوري الأولى»

«ديربي رأس الخيمة» يختتم «الجولة 27» لـ «دوري الأولى»
29 مارس 2023 15:11


معتصم عبدالله (دبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات تحاصر هدر الطعام.. والهدف "صفر مخلفات"
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم

يختتم فريقا التعاون وضيفه الإمارات، مباريات الجولة 27 لـ «دوري الدرجة الأولى» في المواجهة المؤجلة بين الفريقين إلى الخميس على ملعب التعاون في شعم، بعد قرار المسابقات الموافقة على تأجيل موعد المباراة في ظل استدعاء ثلاثة لاعبين من قائمة «الصقور» لصفوف المنتخبات الوطنية خلال التوقف الحالي في «أيام الفيفا».
وضمت قائمة اللاعبين الدوليين من فريق «الصقور» خلال التوقف الأخير، العماني أرشد العلوي الذي كان ضمن قائمة «الأحمر» في مباراته الودية الدولية أمام لبنان 2-0، فيما شارك فهد بدر ضمن تشكيلة «الأبيض الأولمبي» في البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية بالدوحة، بجانب مشاركة المدافع سعود البلوشي ضمن قائمة منتخب الإمارات للشباب تحت 20 عاماً.
ويحتل الإمارات المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة من 24 مباراة، بفارق نقطة خلف دبا الحصن «الوصيف»، مقابل 59 لحتا المتصدر، فيما يحتل التعاون المتفوق في مباراة الدور الأول 2-1، المركز العاشر برصيد 32 نقطة.

 

دوري الدرجة الأولى
الإمارات
التعاون
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
مبادرة بنك الإمارات للطعام (أرشيفية)
الإمارات
الإمارات تحاصر هدر الطعام.. والهدف "صفر مخلفات"
اليوم 14:14
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
الرياضي
محمد عمر يتوّج بذهبيتي الإطاحة بالمطرقة في بطولة العالم
اليوم 14:06
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
عربي ودولي
ملك بريطانيا يلقي خطاباً في مجلس النواب الألماني
اليوم 14:02
"ديليفرو" تمكن مستخدمي تطبيقها الذكي من دعم حملة "وقف المليار وجبة"
الإمارات
"ديليفرو" تمكن مستخدمي تطبيقها الذكي من دعم حملة "وقف المليار وجبة"
اليوم 13:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©