«ديربي رأس الخيمة» يختتم «الجولة 27» لـ «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)

يختتم فريقا التعاون وضيفه الإمارات، مباريات الجولة 27 لـ «دوري الدرجة الأولى» في المواجهة المؤجلة بين الفريقين إلى الخميس على ملعب التعاون في شعم، بعد قرار المسابقات الموافقة على تأجيل موعد المباراة في ظل استدعاء ثلاثة لاعبين من قائمة «الصقور» لصفوف المنتخبات الوطنية خلال التوقف الحالي في «أيام الفيفا».

وضمت قائمة اللاعبين الدوليين من فريق «الصقور» خلال التوقف الأخير، العماني أرشد العلوي الذي كان ضمن قائمة «الأحمر» في مباراته الودية الدولية أمام لبنان 2-0، فيما شارك فهد بدر ضمن تشكيلة «الأبيض الأولمبي» في البطولة الودية الدولية للمنتخبات الأولمبية بالدوحة، بجانب مشاركة المدافع سعود البلوشي ضمن قائمة منتخب الإمارات للشباب تحت 20 عاماً.

ويحتل الإمارات المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة من 24 مباراة، بفارق نقطة خلف دبا الحصن «الوصيف»، مقابل 59 لحتا المتصدر، فيما يحتل التعاون المتفوق في مباراة الدور الأول 2-1، المركز العاشر برصيد 32 نقطة.