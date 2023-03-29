«جو ستار» يطارد لقب ختام التاج العربي



عصام السيد (أبوظبي)



يسدل الستار في الساعة الثامنة والنصف مساء الخميس، على موسم سباقات الخيل بمضمار العاصمة أبوظبي، عبر حفل سباقه الرابع عشر، ويتألف من 6 أشواط، تتضمن الجولة الثالثة والختامية للتاج الثلاثي العربي، ويشتمل الحفل أيضاً على الجولة الأخيرة لكأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وتجتذب الجولة الثالثة للتاج الثلاثي العربي، والتي تقام في الشوط الخامس لمسافة 2400 متر «للفئة الثالثة»، البالغة جائزتها 300 ألف درهم، مجموعة من الخيول القوية أبرزها «جو ستار» بطل الجولة الثانية للتاج الثلاثي، الذي يسعى لخطف اللقب من «آر بي أس تراينج أتاشد»، و«آر بي كنج ميكر» أصحاب المركز الثاني والثالث في الجولة الثانية للتاج الثلاثي العربي لمسافة 2200 متر.

وتستقطب الجولة الأخيرة لكأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، حصة كاملة قوامها 14 خيلاً، تتنافس في الشوط الأول لمسافة 1600 متر، ويبرز منها «الوزير» الثالث مرتين بذات المضمار، بجانب كل من «ايه اف منعوت»، و«ايه اف يتوعد».

ويتميز الشوط الثاني لمسافة 1400 متر «تكافؤ»، على لقب جزيرة ياس، بالإثارة والتحدي، حيث يجتذب نخبة مميزة من الخيول القوية في طليعتها الفرس «بشرى»، والفرس «وينكد»، بجانب «ايه اف أفهم»، و«قاصد اس بي».

ويستقطب الشوط الثالث على لقب جزيرة السعديات، مجموعة قوية من الخيول تتنافس لمسافة 1600 متر «تكافؤ»، أبرزها الجواد القوي «إيجابي» الذي خسر بفارق أنف من «رسام» في مشاركته الأخيرة، و«رمز» الفائز بسباق مبتدئة لمسافة 1400 متر، ومن الخيول القوية أيضاً «ايه اف هرقل» الفائز في آخر مشاركة.

ويتصدر «ميمون» الشوط الرابع لمسافة 2200 متر «تكافؤ»، على لقب جزيرة الريم، وقد خاض هذا الجواد سباقين منذ تحقيق فوزه الأول في مستهل الموسم، حل فيهما رابعاً، قبل أن يتأخر في آخر مشاركةً، ويتوقع أن تنافس بقوة أيضاً «نوارة بينونة» بجانب «ايه اف مخرج»، و«فرح الوثبة».

وتختتم الأمسية كالعادة بشوط الخيول المهجنة الأصيلة، على لقب جزيرة الماريه، والذي يشهد مشاركة 16 خيلاً تتنافس على مسافة 1400 متر «تكافؤ»، ويتوقع أن يقود التنافس، «ميادين» و«كحيل»، إلى جانب «قريب»، و«مدرب».