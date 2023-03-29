سالم عبد الرحمن يرفع تصنيفه الدولي بلقب «الشارقة للشطرنج»

رضا سليم (دبي)



أحرز الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن لاعب منتخبنا، لقب بطولة الشارقة الدولية للشطرنج الخاطف، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة أصحاب الألقاب الدولية من 30 دولة، وبلغت جوائزها 37 ألف درهم.

وجاءت صدارة عبدالرحمن الذي فاز مؤخراً ببطولة «تقويم الرياض» بعد حصوله على 8.5 نقطة من 9 جولات، بواقع 8 انتصارات وتعادل وحيد، ليرفع تصنيفه الدولي، حيث تمكن من اعتلاء الترتيب في جميع جولات البطولة، بعد سلسلة من الانتصارات المستحقة، أبرزها على حساب المصري باسم أمين، والتركي ميرت أوردوجو، والمصري أحمد عدلي والمولدوفي فايوريل لورداتشيسكو، ليرفع عبدالرحمن تصنيفه الدولي إلى 16 نقطة.

وجاء المصري أحمد عدلي، في المركز الثاني برصيد 8 نقاط والثالث باسم أمين بالمركز الثالث بالرصيد نفسه أيضاً، مبتعداً بفارق كسر التعادل، والرابع الصربي ايجور ميلادينوفيتش برصيد 7.5 نقطة، والخامس المولدوفي فايوريل لورداتشيسكو، والسادس اليوناني أفستراتيوس جريفاس، وذهبت جائزة أفضل ناشئ في البطولة إلى الهندي محمد شيّان لاعب أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج.

وحضر حفل الختام وتكريم الفائزين الشيخ سعود بن عبد العزيز نائب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وسامي سفريني نائب رئيس الاتحاد العربي، وعمر ذياب رئيس الاتحاد السوداني، وخالد عز الدين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، وجمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وعمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد.

من جانبه، أكد الشيخ سعود المعلا أن البطولة في «النسخة 28» حققت نجاحاً تنظيمياً عالي المستوى، باستقطابها لأفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم، وأسفرت عن فوز سالم عبد الرحمن لاعب النادي بالمركز الأول، متفوقاً على الأساتذة الدوليين الكبار، مشيراً إلى أن عبدالرحمن قدم العديد من الإنجازات، ولا زلنا ننتظر منه الكثير بالتقدم للصدارة العالمية، والنادي يسخر كافة الإمكانات الممكنة لإعداده على أعلى مستوى، من خلال تنظيم العديد من المعسكرات والبطولات الدولية، وفق خطة أكاديمية مدروسة بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي.

وأوضح أن شعار النادي دائماً الوصول إلى منصات التتويج العالمية من خلال الخطط والأهداف الموضوعة من مجلس إدارة النادي، بما يسهم في رفعة الشطرنج الإماراتي.