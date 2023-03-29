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210 سباحين في بطولة الفجيرة

210 سباحين في بطولة الفجيرة
29 مارس 2023 16:30

 
فيصل النقبي (الفجيرة)

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يشارك 210 سباحين من مختلف الأندية والأكاديميات من داخل الإمارات وخارجها، في بطولة الفجيرة الثالثة المفتوحة للمراحل السنية، والتي تقام أول أبريل المقبل، برعاية الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ويشرف عليها فنياً نادي الفجيرة للفنون القتالية، وإدارياً نادي الفجيرة للتنس، وتستمر لمدة يوم في المسبح الرئيس.
وتقدمت هانية ريكي مدير الفجيرة للتنس بالشكر والتقدير إلى الشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي لرعايته البطولة، وإلى اتحاد السباحة للمشاركة بالإشراف على تنظيم البطولة والأندية والفرق المشاركة والعمل معاً على إنجاحها، مؤكدة أن البنى التحتية لنادي التنس لديها من المؤهلات لاستضافة مختلف البطولات، ونقلت تهنئة عبد الغفور بهروزيان رئيس مجلس إدارة النادي للفرق المشاركة والسباحين، متمنين لهم النجاح.
وأوضح طلال علي مدير البطولة أن المنافسات تتضمن الفئات 7-8 و9-10 و11-12، و13-14 و15 سنة والعمومي، ويبرز مشاركة نادي الفجيرة للفنون القتالية بأكبر عدد، بواقع 52 سباحاً في مختلف الأعمار، كما ويشارك فريق أكاديمية أول ستار بـ 30 سباحاً والوصل بـ 20 سباحاً، وجميع المشاركات مهمة، مؤكداً أن البطولة ستظهر بشكل قوي، خصوصاً أنها تسبق بطولة الشتوية والتي ينظمها اتحاد السباحة بعد عيد الفطر المبارك بأسبوعين.

الفجيرة
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