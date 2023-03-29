مراد سنون: موسم «طائرة السماوي» ناجح 100%



معتصم عبدالله (دبي)



جاءت احتفالية الجزائري مراد سنون مدرب فريق الرجال للكرة الطائرة بنادي بني ياس، مختلفة بتزامن بدر ظهوره المحلي في موسمه الـ 14، مع تتويج فريقه بطلاً لـ «كأس السوبر» على حساب شباب الأهلي، وهو ثاني ألقاب «السماوي» في الموسم الحالي 2022- 2023، بعد التتويج بدرع الدوري.

ونجح «صائد البطولات» مدفوعاً بالدعم الإداري الكبير لإدارة النادي وشركة الألعاب الرياضية، في إعادة «طائرة السماوي» إلى الواجهة على صعيد الألقاب، بعد غياب 5 مواسم بالتتويج بلقبي الدوري والسوبر على التوالي، وهو ما دفع المدرب سنون في التأكيد على نجاح فريقه، وقال «موسمنا ناجح حتى الآن بنسبة 100%، بعد التتويج بلقبين على التوالي، عدنا من «الباب الكبير»، وما تزال فرصتنا متاحة في الموسم الذي يختتم بكأس رئيس الدولة».

وأضاف: «كل ما تحقق على صعيد المسابقات المحلية في الموسم الحالي هو نتاج مباشر للدعم الإداري الكبير، بجانب أدوار الجهاز الفني والطبي واللاعبين، ودعم الجمهور، وعلينا الاستعداد بشكل أفضل للمرحلة المقبلة، والتي تكتسي صعوبات أكبر، لأن البقاء على القمة أصعب من الوصول إليها».

وأشاد مدرب طائرة «السماوي» بالنظام الجديد لكأس السوبر، والذي يقضي بمشاركة الفرق أصحاب المراكز من الأول وحتى الثامن في «دوري الرجال» في الدور التمهيدي، وصولاً الى الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع من دورتين.

وقال: «النظام الجديد أضفى المزيد من الإثارة على البطولة، غير أن إقامة 6 مباريات، خلال فترة 10 أيام في الأدوار النهائية للبطولة، جعل الأمور أكثر صعوبة على الفرق المتنافسة، ومن الأفضل اقتصار الأدوار النهائية على دورة واحدة من ثلاث مباريات»، لافتاً إلى أن بني ياس خاض 16 مباراة على التوالي، من خلال الأدوار النهائي للدوري، والبطولة العربية، وصولاً إلى منافسات «السوبر».

ورأى المدرب الجزائري لطائرة السماوي، أن طموح «المنافسة على الثلاثية»، يظل أمراً مشروعاً لفريقه بني ياس، رغم صعوبة المهمة، وقال: «المنافسة على صعيد آخر ألقاب الموسم أكثر صعوبة، في ظل خروج أكثر من نادي خالين الوفاض، بعدما توزعت ألقاب فئة الرجال على بني ياس والجزيرة، وسيكون علينا التحضير بشكل أفضل في ظل المنافسة الشرسة».

وتختتم منافسات فئة الرجال للكرة الطائرة، بإقامة مسابقة كأس رئيس الدولة التي تنطلق بمباريات دور الثمانية في 14 أبريل، حيث يستهل «السماوي» مشواره بمواجهة النصر على صالة نادي العين، فيما تقام مباريات الدور نصف النهائي في 18 أبريل، في الطريق الى نهائي البطولة الأغلى والمقترح في 29 أبريل.

14 موسماً في الملاعب المحلية



تزامنت قيادة الجزائري مراد سنون فريق بني ياس للقبي الدوري والسوبر في الكرة الطائرة، باحتفاله بموسمه الـ 14 في الإمارات، من خلال رحلته التي استهلها مدرباً للنصر في بداية موسم 2005-2006، ولمدة ستة مواسم، قاد خلالها «العميد» لنحو 9 ألقاب محلية، بالإضافة إلى المركز الثاني في البطولة الخليجية بالبحرين والمركز الثالث في البطولة العربية التي أقيمت بتونس.

وتولى سنون في سبتمبر 2011 تدريب فريق طائرة العين خلفاً للسلوفاكي روستسلاف شوديك وتوج مع «الزعيم» بأكثر من بطولة أبرزها لقب الدوري العام 2011- 2012، ليحظى بعدها بفرصة تدريب المنتخبات الوطنية بدايةً من يونيو 2014، بجانب قيادته لمنتخب بلاده والصفاقسي التونسي وغيرها، قبل العودة المحلية مع بني ياس منذ نحو قبل 7 أشهر بالتزامن مع انطلاق الموسم الحالي 2022- 2023.