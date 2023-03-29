مهرجان دبي لأصحاب الهمم يدشن الغعاليات الثقافية



دبي (الاتحاد)



فاز الأهلي على الشارقة 7-صفر، ضمن «سباعيات» كرة القدم، في افتتاح مهرجان نادي دبي لأصحاب الهمم الرمضاني الذي يشتمل على فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية متنوعة، فيما تفوق المالية على الشباب بهدف.

وفي الكرة الطائرة، فاز مدريد على باريس 2-صفر، والمدربين على العمال 2-صفر، والمالية على مانشستر سيتي 2-صفر.

وشهد المهرجان انطلاق النشاط الثقافي وتدشين الدورة «11» لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، بمشاركة 500 متنافس في مختلف الإعاقات يمثلون 62 جهة.

ووجه ثاني جمعة بالرقاد رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم الشكر إلى الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم حرم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على رعايتها المستمرة لمسابقة القرآن الكريم، من أجل تشجيع أصحاب الهمم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه، مبيناً أنها أصبحت من أكبر المسابقات على مستوى الخليج.

وقال: إن اللجنة المنظمة تسعى دائماً لتطوير مسابقة القرآن الكريم من نسخة إلى أخرى.

وأشار بالرقاد إلى أن ارتفاع عدد المتنافسين، يؤكد تطور مسابقة القرآن الكريم، ليرتفع هذا العام عدد المتسابقين والجهات إلى 500 متسابق من 62 جهة، في مقابل 463 متنافساً من 57 جهة في النسخة الماضية.

وأعربت رئيسة الفلاسي عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة القرآن الكريم عن سعادتها بالمشاركة الخليجية للمرة الأولى، نقل المسابقة من المحلية إلى الخليجية.

وقالت: نسعى دائماً لشغل «أصحاب الهمم» في الشهر الفضيل، بما يعود عليهم بالنفع والخير والتقرب إلى الله.

وأضافت: ثقتنا كبيرة في جميع المتنافسين، لتحقق النسخة الأهداف التي تقام من أجلها، بعد أن أظهر أصحاب الهمم إرادة كبيرة في حفظ القرآن الكريم، وتدبر معانيه في النسخ الماضية، مما أسهم في تحسين النطق وتنمية الإدراك لديهم.