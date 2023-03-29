1200 متسابق في «دراجات ند الشبا»



دبي (الاتحاد)



ينطلق غداً «الخميس» سباق ند الشبا للدراجات الهوائية، الذي يُقام على مدار يومين، بمشاركة 1200 درّاج من مختلف الجنسيات، ضمن فعاليات النسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه في شهر رمضان المبارك، وتستمر إلى 10 أبريل المقبل تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتتضمن 8 ألعاب رياضية.

وتقام منافسات الدراجات الهوائية لمسافة 77 كيلومتراً ضمن 9 فئات في شارع ميدان ومناطق مختلفة من مدينة محمد بن راشد، حيث تقام الليلة منافسات أصحاب الهمم والفئة المفتوحة رجال وفئة كبار المواطنين والمقيمين رجال وسيدات فوق 50 عاماً، فيما تقام غداً منافسات الفئة مفتوحة سيدات، الهواة مواطنين ومواطنات المسجلين ضمن الفرق والأندية الخاصة، والفئة المجتمعية للمواطنين والمواطنات من غير المسجلين في الأندية والفرق الخاصة وفرق الشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني.

من جانبه، وجه منصور بو عصيبه رئيس اتحاد الدراجات الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على دعم سموه الكبير للرياضة والرياضيين والنجاحات الكبيرة لدورة ند الشبا الرياضية التي وصلت إلى نسختها العاشرة، وقال: الدراجات بصمة مضيئة في الدورة على مدار 10 سنوات، بوصفها أول الألعاب المسجلة من أول نسخة، وتطورت بشكل كبير، سواء على مستوى الفئات أو عدد المشاركين حتى وصل العدد إلى 1200 مشارك، كما وضعت اللجنة المنظمة شروطا وقوانين تسهم في زيادة عدد المشاركين، وبالطبع رياضة الدراجات استفادت من الدورة، كونها أسهمت في زيادة عدد الممارسين لها.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن النسخة العاشرة تشهد تطوراً جديداً لزيادة عدد الفئات، وأيضاً زيادة المشاركة المجتمعية، وهو ما يفسح المجال لكل فئات المجتمع للمشاركة، ومشاركة أصحاب الهمم، وهي الفئة التي تلقى اهتماماً كبيراً في ند الشبا، ودائماً نتطلع إلى الدورة كل عام، بإضافة فئات جديدة تشجع على زيادة المشاركين.

وكشف بو عصيبه عن أن لاعبي المنتخب والأندية يشاركون في السباق ضمن فئة النخبة وبالطبع السباق فرصة لتجهيز اللاعبين، باعتباره من أقوى السباقات، نظراً لمشاركة عدد كبير من الجنسيات المختلفة، منوهاً إلى عدد الممارسين في الدولة زاد عن 30 ألف ممارس بفضل هذه الدورات، وأيضاً المسارات الكثيرة في دبي والإمارات الأخرى، وهو ما يجعل دورة ند الشبا لها خصوصية لكل شرائح المجتمع.

ووجه بو عصيبه الشكر إلى اللجنة العليا المنظمة على الجهود الكبيرة التي تبذلها للوصول بهذا المستوى الاحترافي في التنظيم، والذي يكشف قدرة كوادرنا الإدارية على تنظيم أحداث عالمية بأفضل المستويات.

من ناحية أخرى، ضمن الثنائي فرانشيسكو خافير رودريجيز وأجناسيو جونزاليس تأهلهما إلى نهائي منافسات البادل فئة التصنيف المحلي 100 نقاط «مفتوحة»، بتغلبهما على الثنائي المكون من روبيرتو رودريجيز ومارتن نوشيز 7-5 و3-6 و6-4.

ويلتقي رودريجيز وأجناسيو في المباراة النهائية مع الثنائي خافيير جارسيا وسيرجيو إيكاردو اللذين تأهلا على حساب عبدالله عبد العزيز وفارس الجناحي بعد فوزهما 6-0 و6-4.

وتقام منافسات البادل في 7 فئات مختلفة، حيث تضم الفئة المحلية التي تضم 5 تصنيفات، وهي فئة التصنيف المحلي 10 نقاط «رجال»، التصنيف المحلي 10 نقاط «سيدات»، التصنيف المحلي 100 نقاط «مفتوحة»، الفئة المزدوجة اماراتي ووافد «مفتوحة»، فئة الناشئين دون 16 عاماً، والفئة الدولية الذهبية والبطولة الدولية التي يشارك فيها 8 منتخبات.