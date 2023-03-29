بيانيتش يدعم «الملك» أمام «العنابي»



علي معالي (دبي)



عاد البوسني بيانيتش إلى تدريبات الشارقة، بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به في مباراة خورفكان، ضمن «الجولة 17»، وانتهت بخسارة «الملك» بهدف، وتعد من الأسباب المباشرة في ابتعاد الفريق عن الصدارة، وما زال يعاني من توابعها حتى الآن، بعد التراجع إلى المركز الخامس وله 38 نقطة .

وتعتبر عودة بيانيتش نقطة إيجابية تدعم الفريق في الفترة الحالية، خاصة مع غياب ماجد حسن للإصابة، والذي يخضع في الوقت الراهن لعلاج طويل نسبياً، وبالتالي غيابه عن التشكيلة في مباراة الوحدة يوم الجمعة المقبل، ضمن «الجولة 21».

وتعد مباراة الوحدة من المواجهات المفصلية والمهمة في مسيرة الفريق، نحو الاقتراب من القمة مجدداً، حيث لايريد الجهاز الفني التفريط في مزيد من النقاط، للاستمرار في الضغط على المنافسين أملاً في سقوطهم، خصوصاً أن الجولة تشهد لقاء شباب الأهلي «المتصدر» مع العين «الوصيف».

وإذا استطاع بيانيتش أن يستعيد الجزء الأكبر من لياقته البدنية، فإن الروماني كوزمين أولاريو مدرب الفريق يدفع به منذ البداية، لحاجة الفريق إلى لاعب محوري في الوسط يستطيع تمويل المهاجمين بالفرص وتهديد مرمى المنافس.

وتمثل عودة بيانيتش في وجود قناص بحجم وقوة دجانيني تافاريس حالة من الاطمئنان في هجوم «الملك» وقوة مضاعفة، خاصة أن البوسني لم يشارك إلا في مباراة واحدة مع دجانيني في الجولة الـ 16 أمام عجمان، وانتهت لمصلحة «الملك» بـ «رباعية»، ثم شارك بيانيتش في 18 دقيقة فقط أمام خورفكان.

ويستمر ابتعاد ماجد حسن، في وقت يؤكد فيه محمد عبدالباسط جدارته بالوجود في التشكيلة، لما يقوم به من دور بارز دفاعاً وهجوماً، مما جعله أساسياً في تشكيلة المدرب.

وتحمل مباراة الشارقة المقبلة مع الوحدة أهمية خاصة ليس للفريق فحسب، بل للمدرب كوزمين نفسه، حيث إنها رقم 200 له في ملاعبنا مدرباً، سواء مع العين أو شباب الأهلي وأخيراً الشارقة، وخلال الـ 199 مباراة السابقة، استطاع كوزمين الفوز في 131 مباراة، وتعادل في 34 مباراة وخسر 25 مباراة، ويبحث المدرب عن الفوز رقم 132، في المئوية الثانية في مشواره بملاعبنا، ولكي يستمر «الملك» في المنافسة حتى الرمق الأخير من «دوري أدنوك للمحترفين».