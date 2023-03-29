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فوز الدفاع المدني والحمرية في «مؤسسات الشارقة»

فوز الدفاع المدني والحمرية في «مؤسسات الشارقة»
29 مارس 2023 15:00

 
الشارقة (الاتحاد)

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فاز «الإدارة العامة للدفاع المدني» على «مجلس الشارقة الرياضي» 5-1، في افتتاح المجموعة الثانية، لبطولة المؤسسات الحكومية بالشارقة، وأحرز أهداف «الدفاع المدني» معتصم رياض «هدفين» وحسين مالله وفهد كبسر وعصام علاء شامخ، وبهذه النتيجة يحتل «الدفاع المدني» المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن «بلدية مدينة الحمرية» الذي يحتل القمة بفرزه على «مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية» بسباعية، أحرزها جواد محمد «هدفين» وإبراهيم خالد، وبندر سهيلي، واليابي، ومحمد مصطفى.
من جانبه، عبر فهد الكسار مدرب فريق الدفاع المدني عن سعادته بالأداء المتميز للاعبي الفريق خلال المباراة وحصد الفوز الأول الذي سيكون له مردود إيجابي خلال المنافسات، مشيراً إلى أنه تم تدعيم الفريق بالعديد من العناصر المميزة من أجل تحقيق لقب البطولة، موجهاً الشكر إلى اللجنة التنفيذية لنادي موظفي الشارقة على تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تقوم بدورها على زيادة التقارب والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة.
تقام مساء الخميس مباراتان ضمن الجولة الثانية للمجموعة الأولى حيث يتقابل في المباراة الأولى دائرة الخدمات الاجتماعية مع هيئة الشارقة للاستثمار وفي المباراة الثانية يتقابل القيادة العامة لشرطة الشارقة مع جمعية الشارقة التعاونية.

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