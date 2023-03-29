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فوز «الحبتور» و«أيه إم» في دوري البولو

فوز «الحبتور» و«أيه إم» في دوري البولو
29 مارس 2023 14:31

 
دبي (الاتحاد)

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انتزع «أيه إم» و«الحبتور» الفوز، في افتتاح دوري الحبتور للبولو، والذي يشهد مشاركة أربعة فرق بهانديكاب 6 جول، وجاء تفوق «أيه إم» بقيادة الشيخة عليا آل مكتوم، ومعها فيصل يبرودي ومارسيللو خونسو وبابلو أوجيوزا على «الباشا» بقيادة هاني غباش، ومعه تي بي سي وبرونزو وجوليرمو كوينتو بنتيجة 6-3.
وفي المباراة الثانية، فاز «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور ومعه فيليب دانا وخوستو كوينتو ودياز البريدي على «بن دري» بقيادة خالد بن دري ومحمد بن دري وفاليري فان وتوماس اريارتي بنتيجة 8-5.
وتقام الخميس مباراتان، وتحددان هوية طرفي لقاء الختام، وتجمع الأولى بين «الباشا» و«الحبتور» فيما يلتقي «بن دري» مع «أيه إم».

البولو
دبي
الحبتور
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