ووريرز ينعش أمل «الإقصائية»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



أنعش النجم ستيفن كوري آمال فريقه جولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية «البلاي أوف»، عندما قاده إلى استعادة التوازن، وقلب الطاولة على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز، بالفوز عليه 120-109 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل كوري 39 نقطة مع ثماني تمريرات حاسمة ومثلها متابعات، وأضاف البديل جوردان بول 21 نقطة وكلاي طومسون 17 نقطة، فصعد فريقهم الى المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة إلى «البلاي أوف» على حساب مينيسوتا تمبروولفز الذي هزمه في عقر داره 99-96.

وعانى ووريرز كثيراً في الشوط الأول، حيث ضرب الضيوف بقوة بحسمهم الربعين الأول والثاني 36-25 و27-21 توالياً، ووسعوا الفارق في إحدى فترات الشوط الى 20 نقطة.

ولم يخف مدرب ووريرز ستيف كير غضبه من لاعبين على مقاعد البدلاء وبدا أنه فعل الأمر ذاته في غرف الملابس، لأن لاعبيه ظهروا بمستوى مختلف في الشوط الثاني بقيادة كوري الذي سجل ثلاث ثلاثيات في مدى 86 ثانية في نهاية الربع الثالث الذي كسبه فريقه 39-26.

ووجد أفضل هداف في الثلاثيات في التاريخ مساندة كبيرة من جوردان بول وجوناثان كامينجا «13 نقطة» اللذين سجلا 18 نقطة، من أصل 20 للفريق في بداية الربع الأخير.

وحقق ووريرز فوزه الـ40 في 77 مباراة، فيما مني بيليكانز الذي كان براندون إنجرام أفضل مسجل في صفوفه برصيد 26 نقطة، بخسارته الاولى بعد 5 انتصارات متتالية، والـ38 في 76 مباراة حتى الآن هذا الموسم، وبقي في المركز الثامن.

وفرط أوكلاهوما سيتي ثاندر في فرصة انتزاع المركز التاسع للمنطقة الغربية من لوس أنجلوس ليكرز بخسارته أمام ضيفه تشارلوت هورنتس الفاقد الأمل في المنافسة على بطاقات البلاي اوف اول كونه يحتل المركز الرابع عشر قبل الأخير في المنطقة الشرقية 134-137.

وفرض بي جيه واشنطن نفسه نجما للمباراة، وفريق هورنتس بتسجيله 43 نقطة، وأضاف ثيو ماليدون 19 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة، فيما لم ينفع أوكلاهوما تألق الثلاثي إيسياه جو «33 نقطة» وجوش جيداي «31 نقطة و10 متابعات» وجايلن وليامس «31 نقطة».

وواصل ممفيس جريزليز ثاني المنطقة الغربية والضامن لتأهله إلى «البلاي» أوف مع دنفر ناجتس المتصدر، انتصاراته المتتالية ورفعها إلى سبعة عندما تغلب على ضيفه أورلاندو ماجيك 113-108.

وفي غياب النجم جا مورانت المصاب في فخذه، كان ديسموند باين أفضل مسجل في صفوف جريزليز برصيد 31 نقطة.

وفي المنطقة الشرقية، حقق تورونتو رابتورز فوزه الثالث توالياً عندما تغلب على ضيفه ميامي هيت 106-92.

ويدين تورونتو رابتورز بفوزه الـ38 في 76 مباراة حتى الآن هذا الموسم إلى الكاميروني باسكال سياكام صاحب 26 نقطة وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وأضاف كل من البريطاني النيجيري أوجاجوا أنيونوبي وسكوتي بارنز 22 نقطة مع 12 تمريرة حاسمة للأخير.

وصعد تورونتو الى المركز التاسع، فيما تراجع ميامي هيت إلى المركز السابع بخسارته الـ36 في 76 مباراة بفارق خسارة خلف بروكلين نتس السادس.

في المقابل، كان تايلر هيرو أفضل مسجل في صفوف ميامي هيت الذي حرم من خدمات نجمه جيمي باتلر بسبب الإصابة، وذلك بتسجيله 33 نقطة، وأضاف بام أديبايو 21 نقطة مع 12 متابعة لم تكن كافية لتفادي الخسارة الثانية توالياً.