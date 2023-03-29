ألكاراس يواصل ضرب منافسيه بـ «القوة المفرطة»

ميامي (أ ف ب)



أقصى الإسباني كارلوس ألكاراس حامل اللقب والمصنف أول عالمياً من دون أن يهتزّ، الأميركي تومي بول التاسع عشر 6-4 و6-4، وبلغ ربع نهائي دورة ميامي لماسترز الألف للتنس.

وبعد أسبوع من فوزه بدورة إنديان ويلز للألف، تابع الإسباني البالغ 19 عاماً بنجاح حملة دفاعه عن اللقب في سعيه لتحقيق ثنائية نادرة «تحت الشمس»، وهي ثنائية نجح فقط 7 لاعبين قبله في تحقيقها.

وانضم بول إلى لائحة ضحايا ألكاراس، علماً أن الأميركي كان قد تغلب عليه في المواجهة الاولى بينهما في دورة مونتريال ماسترز الألف العام الماضي، وكما درجت العادة أطلق الإسباني العنان لقوته ودقته «24 ضربة ناجحة مقابل 9».

وقال الكاراس: تحركت بشكل جيد ودافعت بشكل جيد وقمت بهجمات مرتدة، وأعتقد أنه إذا لعبت بهذا المستوى سيكون لدي الكثير من الفرص لحسم المباريات،.

وأضاف: أشعر أنني في بيتي هنا، من السهل اللعب هنا في ميامي بكل الطاقة التي أتلقاها كل يوم.

وضرب ألكاراس موعداً مع أميركي آخر هو تايلور فريتز العاشر الفائز على الدنماركي هولجر رونه 6-3 و6-4، وكان فريتز صلباً أيضاً أمام رونه، ليبلغ ربع النهائي في ميامي للمرة الأولى.

وكان الأميركي البالغ 25 عاماً الذي لا يزال يحمل لقباً واحداً في فلوريدا بدورة ديلراي بيتش في فبراير، واقعياً للغاية في اللحظات الحاسمة من المباراة، وكسر خمساً من إرسالات الدنماركي الست.

وقال فريتز بعد الفوز إنه "خلال المباراتين الأوليين، كان خصماي «الأميركي إيميليو نافا والكندي دينيس شابوفالوف» يضربان كل الكرات بأقصى قوة ممكنة. كان من المستحيل بالنسبة لي أن ألعب لعبتي، كان عليّ أن أرد الكرات فقط».

وأضاف: عندما أتيحت لي الفرصة لأكون شرساً، كنت كذلك وأردت فقط أن أرسل بشكل جيد وأحاول عدم منحه الكثير من النقاط المجانية.

وبلغ الدور ذاته الروسي دانييل مدفيديف الرابع بتغلبه على الفرنسي كنتان هاليس 6-4 و6-2، وضرب موعداً مع الأميركي كريستوفر أولانكس الفائز على الفرنسي الآخر أدريان مانارينو 7-6 و7-6 .

وتأهل الإيطالي يانيك سينر المصنّف 11 عالمياً إلى ربع النهائي أيضاً، بفوزه على الروسي أندري روبليف 6-2 و6-4.

ويواجه الإيطالي البالغ من العمر 21 عاماً والذي وصل إلى نهائي الدورة نفسها في العام 2021، الفنلندي إميل روسوفوري «54» الفائز بصعوبة على الهولندي بوتيك فان دي زاندشولب «32» 4-6 و6-4 و7-5.

وخاض سينر مباراة قوية تعامل معها بحدة ودقة، ولم يسمح لمنافسه بأدنى فرصة لكسر إرساله في المجموعتين الأولى أو الثانية.

وبالتالي، بات سينر متقدّماً 3-2 في مجموع مواجهاته مع الروسي المصنف سابعاً.

وخرج اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني من الدور ثمن النهائي بخسارته أمام الروسي كارين خاتشانوف الرابع عشر 6-7 و4-6.

ويلتقي خاتشانوف في ربع النهائي مع الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو الفائز على الإيطالي لورنتسو سينيجو 3-6 و6-3 و6-2.

لدى السيدات، عبرت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا إلى نصف نهائي دورة ميامي، بفوز سهل على الإيطالية مارتينا تريفيزان 6-3 و6-0، لترفع سلسلة انتصاراتها إلى 12 مباراة متتالية.

وبالتالي، لا تزال ريباكينا في مسار ثابت لتحقيق الثنائية «سانشاين دابل»، بعدما ظفرت بلقب دورة إنديان ويلز في وقت سابق من الشهر الحالي على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا.

وستكون سابالينكا أكبر عقبات ريباكينا في الدورة الحالية، ذلك أن البيلاروسية تقدّم أداء مثيراً للإعجاب في المنافسات.

وفازت سابالينكا على التشيكية باربورا كريتشيكوفا بمجموعات متتالية في الدور الرابع الاثنين، وستواجه الرومانية سورانا كيرستيا في ربع النهائي الأربعاء.

أما ريباكينا، تواجه في نصف النهائي الأميركية جيسيكا بيجولا الثالثة والفائزة على الروسية أناستاسيا بوتابوفا 4-6 و6-3 و7-6 .