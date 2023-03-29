ميسي «الهدف 102 بقميص «التانجو»



برلين (د ب أ)

تجاوز النجم ليونيل ميسي «الهدف 100» بقميص المنتخب الأرجنتيني، عندما قاد «التانجو» إلى انتصار ساحق على ضيفه كوراساو 7- صفر ودياً.

وسجل ميسي 7 أهداف خلال مشوار منتخب الأرجنتين إلى التتويج بلقب كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، ليرفع رصيده من الأهداف مع المنتخب إلى 98 هدفاً.

وأحرز ميسي هدفاً من ضربة حرة خلال المباراة الودية التي انتهت بالفوز على بنما 2- صفر، ليصل إلى الهدف 99، والهدف رقم 800 في مسيرته على مستوى الأندية والمنتخب.

وفي المباراة أمام كوراساو، وصل ميسي إلى الهدف رقم 100، عندما افتتح التسجيل للأرجنتين في الدقيقة 20، حيث راوغ مدافعين اثنين ببراعة، ثم أسكن الكرة في الشباك، ووصل إلى الهدف 102، بعد أن أحرز «هاتريك» في المباراة.

ويحمل ميسي بالفعل الرقم القياسي لعدد المشاركات مع المنتخب الأرجنتيني برصيد 173 مباراة.

وأحرز ميسي «35 عاماً» أول هدف له بقميص الأرجنتين في المباراة الودية التي انتهت بالخسارة أمام كرواتا 2 - 3 في مارس 2006.

ويعد المنتخب البوليفي هو المنتخب الأكثر استقبالاً للأهداف من ميسي، حيث سجل في شباكه 8 أهداف، ويليه الإكوادور وأوروجواي، حيث استقبل كل منهما 7 أهداف من ميسي.

وبعيداً عن المباريات الودية، سجل ميسي 28 من أهدافه مع المنتخب في تصفيات كأس العالم و13 هدفاً في سجل مشاركاته في كل من كوبا أميركا وكأس العالم. وقبل أن يقود الأرجنتين إلى التتويج بلقب كأس العالم 2022، قاد ميسي منتخب بلاده للتتويج أيضاً بلقب كوبا أميركا عام 2021 .

وكان ميسي قد فاجأ الكثيرين بإعلان استمراره مع المنتخب الأرجنتيني، بعد إحراز مونديال 2022 في ديسمبر الماضي، لكنه استبعد بالفعل مشاركته في كأس العالم 2026.

وسجل نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني للمنتخب الأرجنتيني في شباك كوراساو في الدقيقة 23 ثم أضاف ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 33 . بعدها سجل إنزو فيرنانديز الهدف الرابع للأرجنتين في الدقيقة 35 ثم أكمل ميسي ثلاثيته «هاتريك» بالهدف الخامس في الدقيقة 37 . وفي الشوط الثاني، سجل أنخيل دي ماريا وجونزالو مونتييل الهدفين السادس والسابع للأرجنتين في الدقيقتين 78 و87، وجاء هدف دي ماريا من ضربة جزاء.

وأبلغ ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين الصحفيين «لن نتوقف عن الاحتفال مطلقاً، وأعتقد أن هذا طبيعي وعن جدارة، وتمنى أن تكون هناك المزيد من أهداف ميسي، فهو يستحق كل المديح، ومن الرائع أن هذه الأهداف جاءت على الأراضي الأرجنتينية، فهذا يجعلها استثنائية.