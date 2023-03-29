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«أبيض الشباب» وصيف «دولية دبي»

«أبيض الشباب» وصيف «دولية دبي»
29 مارس 2023 09:17

 
دبي (الاتحاد)

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حقق منتخب الشباب المركز الثاني في البطولة الدولية الودية بدبي، بعد فوزه على السعودية 9-8 بركلات الترجيح، في المواجهة التي جرت، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من البطولة.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد المنتخب الفائز.
وحصد منتخب هولندا لقب البطولة الودية، فيما حل المنتخب المكسيكي ثالثاً والمنتخب السعودي رابعاً.
وحقق «أبيض الشباب» الفوز في الجولة الأولى على المكسيك بهدفين لهدف، وخسر في الجولة الثانية أمام هولندا بهدفين مقابل هدف.
ومثّل منتخبنا الوطني في البطولة 28 لاعباً وهم، عبدالرحمن طلال، ياسر ألو علي، عبيد أحمد، زايد سلطان، خميس ناصر، مايد الغيلاني «الوحدة» فهد جاسم، حمدان الحمادي، مايد الكعبي «الشارقة»، أحمد رائد، زيد أسامة «النصر» محمد خالد، راشد عبدالله، عبدالله أنور «الوصل» عيد محمد، عبدالعزيز بشير، حازم محمد، نهيان المعمري، منصور البلوشي «العين»، زايد محمد، خليفة حسين ، محمد علي، حمد عارف «بني ياس»، عبدالله جمال «خورفكان»، سعود البلوشي «الإمارات»، محمد جمعة، غيث عبدالله سهيل، ماجد المهيري «شباب الأهلي».
وشاركت في البطولة 4 منتخبات هي الإمارات، السعودية، هولندا والمكسيك.

الإمارات
منتخب الشباب
السعودية
دبي
هولندا
المكسيك
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