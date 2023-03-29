«البايرن» يدخل قائمة إغراء ماونت!

أنور إبراهيم (القاهرة)



عندما بدأ الإنجليزي ماسون ماونت «24عاماً» خطواته الأولى مع تشيلسي في عهد المدرب الأسبق فرانك لامبارد، نسب عشاق «البلوز» الفضل إلى مواطنه في تصعيده والاعتماد عليه بصفة أساسية، وبعد إقالة لامبارد، ووصول الألماني توماس توخل على رأس القيادة الفنية في «ستامفورد بريدج»، ازداد تألق ماونت، ولعب أفضل موسم له 2020-2021.

وتحول الأمر مع جراهام بوتر المدير الفني الحالي إلى مشاركة باهتة في المباريات، والجلوس على «دكة البدلاء» كثيراً، واللعب لدقائق أقل، خاصة بعد أن تعاقد تشيلسي مع عدد كبير من النجوم، ودفع فيهم ما مجموعه يزيد على 300 مليون يورو، ورغم ذلك تراجعت نتائج الفريق، وأصبح بعيداً عن المنافسة على المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري الأبطال «الشامبيونزليج» الموسم المقبل، وإن كان الفريق تأهل إلى دور الثمانية للبطولة هذا الموسم، ويواجه ريال مدريد الإسباني.

غير أن محاولات تشيلسي تجديد عقد ماونت الذي ينتهي في «صيف 2024»، تعثرت ولم تسفر المفاوضات عن جديد حتى الآن، في الوقت الذي ظهرت فيه بعض الإغراءات من جانب أندية إنجليزية أخرى مثل ليفربول ومانشستر يونايتد، إذ أن كلاهما يرغب في التعاقد مع النجم الشاب، وينتظران ما تسفرعنه المفاوضات بينه وبين ناديه.

وأنضم إلى قائمة الراغبين في الحصول على خدمات ماونت، بايرن ميونيخ الألماني، إذ كشفت صحيفة «التايمز» النقاب عن أن توماس توخل المدير الفني الحالي لـ «البايرن» والسابق لتشيلسي، يرغب بشدة في الحصول على خدمات ماونت الذي تألق معه خلال فترة وجوده مع «البلوز»، وأسهم بقوة في حصول الفريق على دوري الأبطال «الشامبيونزليج» عام 2021.

ولكن إدارة تشيلسي ما زالت متمسكة بلاعبها، ولم تيأس بعد من إمكانية تجديد عقده، إلا أن بعض المصادر الصحفية الإنجليزية أشارت إلى أن تشيلسي قد يضطر إلى بيعه لسد العجز في ميزانيته، وتعويض خسائره الناجمة عن الصفقات الكبيرة التي أبرمها النادي، والتي بلغت 121 مليون جنيه استرليني «4. 149 مليون دولار» في موسم 2021-2022 وحده.

بل ذهبت المصادر نفسها إلى حد القول إن تشيلسي قد يتخلص من عدد آخر من لاعبيه، حتى لا يقع تحت طائلة اللعب المالي غير النظيف، الذي يعرضه لعقوبات تصل إلى حد الحرمان من إبرام تعاقدات جديدة لمدة موسم أو أكثر.

ماسون ماونت المولود في 10يناير1999، خريج أكاديمية تشيلسي، بدأ مسيرته الاحترافية مع «البلوز» في 2017، ولكن تمت إعارته مرتين الأولى إلى فيتسه آرنهم الهولندي «2017-2018» والثانية إلى ديربي كاونتى الإنجليزي «2018-2019».

وفي يوليو 2019، وقع عقداً جديداً مع تشيلسي مدته 5 سنوات، وحصل على لقب لاعب العام في تشيلسي موسم 2020-2021، وكان هو صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها الألماني كاي هافرتز هدف الفوز على مانشستر سيتي في نهائي «الأبطال».