بعد 68 عاماً.. بلجيكا تُسقط «المانشافت 999»

كولونيا (أ ف ب)

فاز المنتخب البلجيكي بإشراف مدربه الجديد الإيطالي الألماني دومينيكو تيديسكو، على نظيره مضيفه الألماني 3-2 ودياً في مدينة كولن، ليضع حداً لسنوات عجاف أمام "دي مانشافت" امتدت لـ68 عاماً.

ويعود الفوز الأخير "للشياطين الحمر" على ألمانيا إلى 26 سبتمبر 1954 في مباراة ودية أيضاً. مذاك، تواجه المنتخبان 16 مرة، ففاز المنتخب الألماني 15 مرة مقابل تعادل وحيد.

وفرض المنتخب البلجيكي تفوقه بفضل أهداف يانيك كاراسكو (7) وروميلو لوكاكو (9) وكيفن دي بروين (78)، علماً أن الأخير مرر كرتي الهدفين الأول والثاني.

وسجل هدفي ألمانيا نيكلاس فيولكروج (44 من ركلة جزاء) وسيرج غنابري (87).

وكانت بلجيكا استهلت حملتها في التصفيات المؤهلة إلى كأس أوروبا 2024 بفوز كبير على السويد 3-صفر السبت.

في المقابل، فشل المنتخب الألماني في مباراته الدولية رقم 999 في تحقيق الفوز، في حين كان مدربه هانسي فليك حذّر مدافعيه من خطورة مهاجمي "الشياطين الحمر"، قائلاً قبل المباراة "يجب أن نكون مستعدين للمواجهات".