سقوط تاريخي لـ «الماتادور»

جلاسجو(رويترز)

سجل سكوت مكتوميناي لاعب منتخب إسكتلندا ثنائية أخرى، ليفوز 2-صفر على نظيره الإسباني الذي أجرى مدربه تغييرات كثيرة على تشكيلته في تصفيات بطولة أوروبا 2024، على ملعب هامبدن بارك ليحافظ المنتخب الإسكتلندي على بدايته المثالية لمشواره.

وهذا أول فوز يحققه الإسكتلنديون على منافسهم الإسباني منذ 1984، ليضمنوا صدارة المجموعة الأولى بست نقاط من مباراتين بينما تملك إسبانيا صاحبة المركز الثاني ثلاث نقاط.

كما سجل مكتوميناي هدفين عندما حل بديلاً في الفوز 3-صفر على قبرص يوم السبت الماضي، ولعب دوراً كبيراً فيما سيصبح فوزاً تاريخياً ليرسخ وجهة نظر المدرب ستيف كلارك، بأن إسكتلندا فريق يستحق أن يكون في المقدمة.

وأجرى لويس دي لا فوينتي مدرب إسبانيا «الماتادور» الجديد ثمانية تغييرات على التشكيلة، التي فازت على النرويج 3-صفر في ملقا مطلع الأسبوع وهو ما أثر على الفريق كثيراً.

واستفاد مكتوميناي من خطأ بيدرو بورو ليسجل هدفه الأول، حيث استحوذ آندي روبرتسون على الكرة في منطقة الجزاء ولعبها في طريقه.

وبعدها أنهى مكتوميناي تمريرة عرضية من كيران تيرني في الشباك مسجلاً الهدف الثاني.

ومنح دي لا فوينتي المشاركة الأساسية الأولى للمهاجم خوسيلو البالغ من العمر 33 عاماً، الذي سدد ضربة رأس في العارضة في منتصف الشوط الأول في ليلة محبطة للفريق الزائر.