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بطولة إلكترونية لكرة القدم في العين

بطولة إلكترونية لكرة القدم في العين
29 مارس 2023 02:04

العين (وام)

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يستضيف استاد هزاع بن زايد مساء اليوم الأدوار الحاسمة من بطولة نادي العين الإلكترونية لكرة القدم، والتي انطلقت في الـ26 من الشهر الجاري، على شبكة الإنترنت، وشهدت مراحل المسابقة إثارة وندية في مشوار التحدي بين محترفي لعبة «فيفا23» لكرة القدم والذين يتنافسون على لقب النسخة الثانية من بطولة نادي العين الإلكترونية. وبلغ الدور ربع النهائي، ثمانية لاعبين في مقدمتهم حامل اللقب، عمر الشامسي، بالإضافة إلى سلطان الحامدي وزايد محمد وأحمد حسن وراشد الزعابي ومحمد الكعبي وحمدان البريكي وسلطان الحميري وأظهر الجميع إمكانات عالية تؤهلهم لاعتلاء منصة التتويج والانضمام رسمياً إلى فريق نادي العين الإلكتروني والدفاع عن شعار «الزعيم» في المسابقات الرسمية المحلية والخارجية.

الألعاب الإلكترونية
العين
استاد هزاع بن زايد
نادي العين
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