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الرياضي

رينارد يستقيل من تدريب المنتخب السعودي

رينارد يستقيل من تدريب المنتخب السعودي
29 مارس 2023 00:22

الرياض (أ ف ب) 

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قدّم الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية استقالته من منصبه، حسب ما أفاد مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وسط تقارير عن قبوله عرض تدريب منتخب بلاده للسيدات.
وأكّد المسؤول الذي فضّل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث للإعلام فإنّ رينارد قدّم استقالته والاتحاد السعودي لكرة القدم قبلها. مباراة بوليفيا اليوم آخر مباراة له".
وأضاف "حاولنا ثنيه عن قراره لكنه كان مصمماً على العودة لبلاده وتدريب منتخب بلاده. لا يمكننا منعه من حلمه".
ويذكر أن المنتخب الفرنسي للسيدات سيخوض غمار مونديال كرة القدم للسيدات بين يوليو وأغسطس المقبل في أستراليا ونيوزيلندا.
وأشار المسؤول إلى أنّ الاتحاد السعودي "سعيد بفترة رينارد في قيادة الأخضر"، والتي شهدت قيادته السعودية لتحقيق فوز تاريخي على الأرجنتين في المباراة الافتتاحية عن مجموعته في مونديال قطر 2022، في طريق "ألبي سيليتسي" للفوز باللقب العالمي.
وتولى رينارد البالغ 54 عاماً قيادة المنتخب السعودي في العام 2019 وقاده لكأس العالم 2022 بعد تصدره مجموعته الآسيوية. وكان الاتحاد السعودي أعلن في مايو الماضي تجديد عقد رينارد المدرب السابق للمغرب وساحل العاجل حتى 2027.
وأشار مصدر أخر في الاتحاد إلى أنّ "هناك مفاوضات جارية منذ فترة بين الاتحاد الفرنسي ورينارد كان الاتحاد السعودي على علم بها"، وتابع "كان الجميع يرغب في بقائه".
ولم يوضح المصدران إذا كان المدرب الفرنسي سيدفع الشرط الجزائي في عقده أم لا، لكنّ صحفاً سعودية أشارت إلى أنه سيقوم بدفعه.

هيرفي رينارد
السعودية
كأس العالم 2022
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