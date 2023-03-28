«الأبيض» يكسب تايلاند بثنائية في ختام معسكر أبوظبي

مصطفى الديب (أبوظبي)

فاز منتخبنا الوطني على تايلاند بهدفين من دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي في ختام معسكر الأبيض في اطار الاستعدادات لتصفيات نهائيات كأس آسيا وكأس العالم.

سجل هدفي الإمارات حارب سهيل في الدقيقة 55 برأسية رائعة بعد عرضية نموذجية من طحنون الزعابي، فيما احزر عبد السلام محمد الهدف الثاني في الدقيقة 79.

ورغم سيطرة منتخب تايلاند على الشوط الأول وأفضليته في هذا الشوط، إلا أن اداء منتخبنا تحسن كثيرا عن لقاء طاجيكستان الذي تنتهي بالتعادل السلبي قبل ثلاثة أيام.

وفي الشوط الثاني تحسن اداء منتخبنا بشكل اكثر وكانت له الغلبة من خلال التقدم بهدف حارب سهيل ثم التعزيز بهدف عبد السلام محمد لينتهي اللقاء بثنائية نظيفة.