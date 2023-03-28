«أبوظبي للسيدات» يفوز على باكستان ودياً

أبوظبي (وام)

فاز فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم للسيدات على منتخب باكستان بنتيجة 2- 1، في المباراة الودية التي جمعت بينهما مساء أمس الأول في استاد زايد للكريكيت في أبوظبي. وسجل لفريق أبوظبي «بطل دوري الدرجة الأولى» اللاعبة العنود خالد ويوجينيا تيتي، وللضيوف فاطمة خان. وتأتي المباراة في إطار استعدادات فريق نادي أبوظبي الرياضي للمشاركة في بطولة زايد الرمضانية لكرة القدم. وتلقت ديما إبراهيم مديرة الفريق الدعوة لخوض عدة لقاءات ودية كروية مماثلة مع المنتخب الباكستاني، خاصة أن الكرة الباكستانية النسائية تستعد لانطلاقة أول دوري للسيدات.

وأشادت سارة حسنين، مدربة نادي أبوظبي الرياضي للسيدات، بمستوى المباراة التجريبية التي قدم فيها الفريقان أداءً قوياً، وعبرت فيها لاعبات نادي أبوظبي الرياضي عن أنفسهن بشكل جيد يعكس استحقاقهن للفوز بلقب الدوري المحلي، وتطور منظومة الفريق بشكل عام ترجمة لدعم مجلس إدارة النادي، والمتابعة الحثيثة من محسن محفوظ، مدير عام النادي.