نادي الإمارات بطل دوري الناشئين تحت 16 سنة «أ»

دبي (الاتحاد)

تُوج نادي الإمارات ببطولة دوري الناشئين لكرة القدم تحت 16 سنة (أ) للموسم الرياضي 2022-2023، رغم خسارته أمام نادي العين بهدف نظيف على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن مباريات الجولة الأخيرة للمسابقة.

وحسم فريق الناشئين بنادي الإمارات لقب الدوري بعد انفراده بصدارة ترتيب المسابقة برصيد 70 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه فريق شباب الأهلي وله 52 نقطة.

وقام جمعة حمدان العبدولي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، بتسليم أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي نادي الإمارات درع المسابقة والميداليات الذهبية. وتُوج فريق عجمان بطلاً لمسابقة دوري الناشئين تحت 16 سنة (ب) بفوزه على فريق الرمس بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة 27 والأخيرة من المسابقة، سجل هدف الفوز لفريق عجمان اللاعب ريان وديع في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

شهد مراسم التتويج يحيى خلف المطروشي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، وقام بتسليم بطل المسابقة الميداليات الذهبية ودرع الدوري.