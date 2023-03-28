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الرياضي

إينوك بطل الكريكيت في «العمالية الرابعة»

إينوك بطل الكريكيت في «العمالية الرابعة»
29 مارس 2023 02:04

دبي (الاتحاد)

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فاز فريق إينوك بلقب بطولة الكريكيت التي أقيمت ضمن فعاليات «الدورة الرياضية العمالية الرابعة» التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتضمنت 11 لعبة رياضية هي: الكبادي، كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، الريشة الطائرة، مصارعة الذراعين، اليوجا، شد الحبل، سباق الطريق، السباحة، والكريكيت.
وتوج مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، الفائزين في ختام بطولة الكريكيت التي أقيمت على ملاعب السكن العمالي لشركة دبي القابضة في منطقة جبل علي، وشهدت مشاركة 32 فريقاً من مختلف الشركات.
وفاز فريق إينوك بلقب الكريكيت بعد تغلبه على فريق كالجيدار للنقل، الذي جاء ثانياً وحل فريق ديزرت جروب في المركز الثالث، وفاز اللاعب بيريرا من إينوك بلقب أفضل لاعب في البطولة، كما فاز ناتشيكيت سينج من فريق كالجيدار للنقل بلقب أفضل ضارب للكرات في البطولة، وفاز اللاعب سوفيان من فريق بي كي جولف بلقب أفضل رامي كرات في البطولة.
وشارك في منافسات الدورة الرياضية العمالية أكثر من 20 ألف عامل من مختلف الشركات في دبي، ونظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركائه وهم: اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي وشرطة دبي ومبادرة الروح الإيجابية، وتقام الدورة برعاية دي بي وورلد ودبي القابضة ودتكو، ودلسكو، ولاند مارك، وورلد سيكيورتي، وجائزة تقدير.

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