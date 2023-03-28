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الرياضي

14 فريقاً في بطولة سلطان بن صقر لكرة القدم

14 فريقاً في بطولة سلطان بن صقر لكرة القدم
29 مارس 2023 02:04

رأس الخيمة (الاتحاد)

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برعاية المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات والعربي والآسيوي للمبارزة، تنطلق اليوم بطولة المغفور له الشيخ سلطان بن صقر القاسمي السابعة لكرة القدم بعد توقف لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا. ويشارك في البطولة التي تحمل شعار «كأس الاستدامة» 14 فريقاً مقسمين على أربعة مجموعات، وتقام المباريات على ملعب جمعية الشحوح للثقافة والتراث، وتصاحبها مسابقات تراثية وفروسية من تنظيم إسطبلات الجمعية.
وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن عودة البطولة تعكس حرص القائمين عليها على تشجيع الشباب على الانخراط في البطولات الرياضية التي تحافظ على صحة الجسد والعقل من جهة، وللإسهام في الحفاظ على الموروث الشعبي والثقافي الإماراتي الأصيل من خلال الأنشطة والفعاليات المصاحبة للبطولة.

سلطان بن صقر القاسمي
سالم بن سلطان القاسمي
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