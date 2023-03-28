الأبيض الأولمبي يحصد المركز الثاني في «الدولية الودية»

دبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني الأولمبي المركز الثاني في البطولة الدولية الودية في الدوحة بعد خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة النهائية للبطولة التي جرت اليوم في استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في اليوم الأول للبطولة على حساب منتخب قطر بهدف من دون رد، وتغلب في اليوم الثاني على منتخب فيتنام بأربعة أهداف من دون مقابل.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني في البطولة 25 لاعباً وهم، راكان وليد، أحمد محمود، زايد سلطان، مبارك أحمد، أحمد فوزي، محمد عبدالله، نواف الحارثي (الجزيرة) عبدالله الرئيسي (عجمان) فهد بدر (الإمارات) عيسى خلفان (العين) علي عبدالعزيز (النصر) عبدالله أحمد (الوحدة) محمد يوسف، عبدالعزيز البلوشي، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل (شباب الأهلي) خميس المنصوري (بني ياس) عبدالله الحمادي (الظفرة) حمد المقبالي (الفجيرة) ياسر حسن (اتحاد كلباء) عبدالله عباس (البطائح) عتيق عصام (الوصل) خالد توحيد، حمد فهد، مايد سعيد الكاس (الشارقة).

وشهدت البطولة مشاركة 10 منتخبات «الإمارات، قطر، السعودية، عُمان، الكويت، العراق، كوريا الجنوبية، قيرقيزستان، فيتنام وتايلاند».