الأربعاء 29 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

الأبيض الأولمبي يحصد المركز الثاني في «الدولية الودية»

الأبيض الأولمبي يحصد المركز الثاني في «الدولية الودية»
28 مارس 2023 23:45

دبي (الاتحاد)
حقق منتخبنا الوطني الأولمبي المركز الثاني في البطولة الدولية الودية في الدوحة بعد خسارته أمام منتخب كوريا الجنوبية بثلاثة أهداف من دون رد في المباراة النهائية للبطولة التي جرت اليوم في استاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.
وكان منتخبنا الوطني قد حقق الفوز في اليوم الأول للبطولة على حساب منتخب قطر بهدف من دون رد، وتغلب في اليوم الثاني على منتخب فيتنام بأربعة أهداف من دون مقابل.
وضمت قائمة منتخبنا الوطني في البطولة 25 لاعباً وهم، راكان وليد، أحمد محمود، زايد سلطان، مبارك أحمد، أحمد فوزي، محمد عبدالله، نواف الحارثي (الجزيرة) عبدالله الرئيسي (عجمان) فهد بدر (الإمارات) عيسى خلفان (العين) علي عبدالعزيز (النصر) عبدالله أحمد (الوحدة) محمد يوسف، عبدالعزيز البلوشي، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل (شباب الأهلي) خميس المنصوري (بني ياس) عبدالله الحمادي (الظفرة) حمد المقبالي (الفجيرة) ياسر حسن (اتحاد كلباء) عبدالله عباس (البطائح) عتيق عصام (الوصل) خالد توحيد، حمد فهد، مايد سعيد الكاس (الشارقة).
وشهدت البطولة مشاركة 10 منتخبات «الإمارات، قطر، السعودية، عُمان، الكويت، العراق، كوريا الجنوبية، قيرقيزستان، فيتنام وتايلاند».

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكسب تايلاند بثنائية في ختام معسكر أبوظبي
«الخبرة» شعار المنافسة على صدارة «هدافي الأولى»
المنتخب الأولمبي
الأبيض الأولمبي
اتحاد الكرة
المنتخبات الوطنية
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة جماعية أثناء إطلاق الاستراتيجية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عبدالرحمن العويس وسارة الأميري وعمر العلماء والحضور
الإمارات
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
اليوم 02:10
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
الإمارات
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
اليوم 02:10
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
الإمارات
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
اليوم 02:09
مغير الخييلي ومسؤولو الدائرة خلال استقبال وفد «أمانة الرياض» (من المصدر)
الإمارات
«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©