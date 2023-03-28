4 ملايين درهم جوائز «ند الشبا»

دبي (الاتحاد)

كشفت اللجنة المنظمة للنسخة العاشرة من «دورة ند الشبا الرياضية» عن قيمة الجوائز المالية التي تقدمها للفائزين في البطولات بالإضافة إلى جوائز الجمهور التي وصل مجموعها إلى أكثر من 4 ملايين درهم، وذلك تأكيداً على مكانة الدورة في صدارة الأحداث الرياضية في شهر رمضان المبارك.

ويبلغ مجموع جوائز الرياضيين في الـ8 بطولات أكثر من 3 ملايين، من بينها 1.5 مليون درهم مخصصة للفائزين بالمراكز الأولى في «الكرة الطائرة»، و425 ألفاً للفائزين في سباق الدراجات الهوائية، و376 ألفاً للفائزين بطولة البادل، و324 ألفاً للفائزين في سباق الجري، و210 آلاف في كرة السلة على الكراسي المتحركة، و146.800 للفائزين في الجو جيتسو، و56 ألفاً للفائزين في المبارزة، و37.500 للفائزين في القوس والسهم، بالإضافة إلى جوائز يومية للجمهور يبلغ مجموعها مليون درهم توزع في السحوبات اليومية ومقسمة بين جوائز مالية وسيارات حديثة.

من ناحية أخرى، تأهل الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد البادل، إلى الدور نصف النهائي في منافسات بطولة البادل فئة التصنيف المحلي 10 نقاط، بعد فوزه مع أرشام مراد على الثنائي مروان خوري وعلي أهلي بنتيجة 6-2 و6-4، كما تأهل الثنائي أنشول تشوبال وإشان تشوبال بعد فوزهما على الثنائي حسام الدين عامر ورانجان براديب بنتيجة 6-1 و6-0، وتأهل الثنائي عيسى المرزوقي وأحمد مصطفى بعد فوزهما على الثنائي عمر البستكي وموريتز إيكرت بنتيجة 6-4 و3-6 و10-8، وتأهل الثنائي نيكولا سياسيا وبيل بالستر بعد فوزهما على الثنائي جوناثان آلان وكولين مارشال بنتيجة 6-1 و4-6 و10-6.

وفي منافسات الفئة المحلية المزدوجة «إماراتي ووافد» المفتوحة، فاز الثنائي عبدالله أهلي أحمد وسيرجيو إكاردو ألكوريسا بالمركز الأول، بعد تغلبهما على الثنائي عبدالله عبدالعزيز وخافير جارسيا لوبيز في المباراة النهائية بنتيجة 7-6 و6-1.

على جانب آخر، تألق رماة الإمارات في منافسات بطولة القوس والسهم وتَوَّجوا جهودهم بحصد الميداليات في بطولة القوس والسهم، التي أقيمت في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي، وتوج الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، وحسن المزروعي مدير الدورة، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي وعضو اللجنة المنظمة للدورة، الفائزين بالميداليات في مختلف الفئات.

وفاز صقر مبارك الكتبي بالميدالية الذهبية في القوس الأولمبي المحدب - فئة الرجال فوق 18 سنة، وحصل أحمد حافظ كريم على الميدالية الفضية، فيما حصل عبدالله عبيد الكتبي على الميدالية البرونزية، وفي القوس الأولمبي المحدب لفئة الشباب 14 إلى 17 سنة، فاز حسن إبراهيم ريسي بالميدالية الذهبية، وحصل عبدالرحمن عبدالواحد سيتي على الميدالية الفضية، كما حصل عبدالله علي زاده على الميدالية البرونزية، وفي فئة القوس الأولمبي المحدب لفئة السيدات فوق 18 سنة، فازت سنهال دوفاكار بالميدالية الذهبية، وحصلت حصة يعقوب العوضي على الميدالية الفضية، وحصلت عائشة جاسم آل علي على الميدالية البرونزية.

وفاز فيشنو ناريامبولي بالميدالية الذهبية، في القوس المركب لفئة رجال فوق 18 سنة، وحصل سيف عبدالله اليماحي على الميدالية الفضية، ونال منيرول إسلام الميدالية البرونزية، وفي منافسات القوس المركب لفئة أصحاب الهمم فاز جمال خليفة البدواوي بالميدالية الذهبية، وحصل محمد عبدالله الشحي على الميدالية الفضية، ونال أحمد النقبي الميدالية البرونزية.