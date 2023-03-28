مشاركة دولية في «رأس الخيمة» للتنس الشاطئية

رأس الخيمة (الاتحاد)

فاز الثنائي الفرنسي جيوناتي نيكولاس والإيطالي سبوتو ماتيا بالمركز الأول لبطولة رأس الخيمة للتنس الشاطئية BT200 بنسختها الخامسة، التي نظمها اتحاد التنس برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة في فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة، بالتعاون مع شركة ام باور للخدمات الرياضية، وذلك بعد فوزهما على الثنائي البرازيلي غازوسينو برانكو ومواطنه مولا دانيل بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6 - 1 و6 - 2. وفي فئة السيدات فاز الثنائي: الإسبانية فيرنانديز بالرس والبرازيلية فيتوريا باللقب، بعد تفوقهما على الإيطاليتين روماني ميشلا وروماني نيوم بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-2 و6 - 1.

وفي شأن متصل، انطلقت منافسات النسخة السادسة من البطولة، حيث تقام النسختان بشكل متتالٍ في الموقع نفسه.