الأربعاء 29 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

مشاركة دولية في «رأس الخيمة» للتنس الشاطئية

مشاركة دولية في «رأس الخيمة» للتنس الشاطئية
29 مارس 2023 02:04

رأس الخيمة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«الإمارات الصحية» تفتتح عيادة أمراض الدم للأطفال في رأس الخيمة
تحوّل رقمي في بيع المركبات المضبوطة برأس الخيمة

فاز الثنائي الفرنسي جيوناتي نيكولاس والإيطالي سبوتو ماتيا بالمركز الأول لبطولة رأس الخيمة للتنس الشاطئية BT200 بنسختها الخامسة، التي نظمها اتحاد التنس برعاية ودعم هيئة التنمية السياحية في رأس الخيمة في فندق ومنتجع هيلتون رأس الخيمة، بالتعاون مع شركة ام باور للخدمات الرياضية، وذلك بعد فوزهما على الثنائي البرازيلي غازوسينو برانكو ومواطنه مولا دانيل بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6 - 1 و6 - 2. وفي فئة السيدات فاز الثنائي: الإسبانية فيرنانديز بالرس والبرازيلية فيتوريا باللقب، بعد تفوقهما على الإيطاليتين روماني ميشلا وروماني نيوم بمجموعتين دون مقابل بنتيجة 6-2 و6 - 1.
وفي شأن متصل، انطلقت منافسات النسخة السادسة من البطولة، حيث تقام النسختان بشكل متتالٍ في الموقع نفسه.

رأس الخيمة
اتحاد التنس
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة جماعية أثناء إطلاق الاستراتيجية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عبدالرحمن العويس وسارة الأميري وعمر العلماء والحضور
الإمارات
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
اليوم 02:10
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
الإمارات
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
اليوم 02:10
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
الإمارات
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
اليوم 02:09
مغير الخييلي ومسؤولو الدائرة خلال استقبال وفد «أمانة الرياض» (من المصدر)
الإمارات
«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©