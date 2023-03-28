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«اليوم الرياضي» يسجل نجاحه في الشارقة

«اليوم الرياضي» يسجل نجاحه في الشارقة
29 مارس 2023 02:04

الشارقة (الاتحاد)

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حققت فعالية اليوم الرياضي المفتوح للسيدات التي أقامها نادي الشارقة الرياضي للمرأة في صالته الرياضية وميدان الرماية، نجاحاً باهراً، بمشاركة 7 فرق في لعبتي كرة السلة والطائرة، و29 لاعبة في لعبة الرماية. وبعد تنافس مثير، فاز فريق «الأبيض» بلقب بطولة الكرة الطائرة، فيما حل فريق «التحدي» ثانياً، وفريق «السامي» ثالثاً، بينما حصلت فرق «undefeated» و«Aces» و«Powerful»، على المراكز الثلاثة الأولى على التوالي في بطولة كرة السلة، فيما فازت ريم أحمد العبدولي ومريم رضوان ومروة محمود الزرعوني، بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة الرماية.

الشارقة
اليوم الرياضي
نادي الشارقة الرياضي للمرأة
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