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بيمنتا ملك الالتحامات وبوفتيني يتصدر «الهوائيات» في «أدنوك للمحترفين»

بيمنتا ملك الالتحامات وبوفتيني يتصدر «الهوائيات» في «أدنوك للمحترفين»
29 مارس 2023 02:04

سلطان آل علي (دبي)

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بعد مرور 20 جولة في دوري أدنوك للمحترفين، برز الكثير من اللاعبين على المستوى الهجومي للأندية بحكم ظهور تأثيرهم المباشر على النتائج وتسليط الأضواء عليهم، ولكنّ المدافعين بعيدون تماماً عن الصورة، رغم جودة حضور العديد منهم ومساهمتهم في الحفاظ على نقاط أنديتهم.
ولعل أبرز الإحصائيات التي تميز المدافعين هو التفوق في الالتحامات الدفاعية البدنية، وفي هذا الجانب، يتصدر لوكاس بيمنتا لاعب الوحدة المقيم قائمة أكثر لاعبي دورينا في كسب الالتحامات الدفاعية بواقع 147 التحاماً ونسبة نجاح 67%. 
ويأتي خلفه مدافع الوصل المغربي سفيان بوفتيني بـ137 التحاماً ناجحاً، ويدخل في القائمة لاعب الارتكاز في اتحاد كلباء فيليب كيش، حيث ربح 134 التحاماً دفاعياً.
كما يوجد بعده في المركز الرابع مدافع النصر المقيم جلوبير ليما بـ121 التحاماً ناجحاً، ثم كلاوديو مدافع الظفرة بـ120 التهاماً. وإذا ما نظرنا إلى نسبة التفوق في الالتحامات للاعبين الذين تجاوزوا 60 التحاماً ناجحاً، فسنجد أن مدافع عجمان سعود سليمان الأعلى بنسبة نجاح 75% وبـ88 التحاماً. وخلفه مباشرة يأتي مدافع الشارقة مانولاس بنسبة 74% ثم جلوبير ليما بـ72% وعبدالرحمن يوسف مع خورفكان بـ71%. 
وفي إحصائية الصراعات الهوائية، يتصدر سفيان بوفتيني مدافعي دورينا في عدد الصراعات الناجحة بـ74 صراعاً هوائياً، ويليه مباشرة لوكاس بيمنتا بـ69 صراعاً. ويعد مانولاس مدافع الشارقة صاحب النسبة الأعلى بالتفوق في الصراعات الهوائية بـ79% ويليه سعود سليمان مع عجمان بـ77%.
أما في إحصائية التدخلات، فيبرز اسم ظهير شباب الأهلي الصاعد في صدارة المدافعين بـ42 تدخلاً ناجحاً، كما أنه صاحب نسبة النجاح الأعلى في التدخلات بـ78%. ويأتي خلفه مباشرة ظهيري الظفرة خالد الزعابي وبيدرو بافلوف بـ41 تدخلاً لكل لاعب. ومن ثم ظهير كلباء وليد راشد وظهير العين إيريك بـ40 تدخلاً ناجحاً.

دوري أدنوك للمحترفين
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