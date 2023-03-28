افتتاح بطولة شرطة أبوظبي في العين

العين (الاتحاد)

انطلقت بطولة شرطة أبوظبي الرمضانية لكرة القدم التي تنظمها إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات في نادي ضباط شرطة العين، بمشاركة 11 فريقاً من مختلف الإدارات الشرطية والمؤسسات الحكومية وتستمر لغاية 25 رمضان، بحضور اللواء خليفة محمد الخييلي مدير قطاع المالية والخدمات، والعميد جمعة سالم الكعبي مدير مديرية شرطة العين، وعدد من الضباط والمنتسبين.

وأكد اللواء خليفة محمد الخييلي، خلال افتتاحه فعاليات البطولة، حرص شرطة أبوظبي على تشجيع المنافسات الرياضية بين جميع منتسبي شرطة أبوظبي، ورفع المستوى الثقافي بأهمية الرياضة، والعمل على تحقيق التواصل والتفاعل في المشاركات الرياضية.

ويشارك في البطولة الرمضانية 11 فريقاً تمثل مديرية شرطة منطقة العين، وإدارة المهام الخاصة «أ» و«ب»، وإدارة الرماية والتطبيقات الميدانية وبلدية مدينة العين، وإدارة الجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية ونادي العين، وشركة العين للتوزيع، ومستشفى توام، ونادي العين لأصحاب الهمم.