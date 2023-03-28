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الرياضي

كأس الشارقة للجو جيتسو تستهدف المواهب الناشئة

كأس الشارقة للجو جيتسو تستهدف المواهب الناشئة
29 مارس 2023 02:04

الشارقة (وام)

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ينظم نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، السبت المقبل، بطولة «كأس الشارقة للجو جيتسو» في منطقة الرمثاء في الشارقة، برعاية مجلس الشارقة الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الجو جيتسو والفنون القتالية وبالمز سبورت للخدمات الرياضية ومركز تيم نوغيرا. وتعتبر بطولة الكأس خامس بطولة للجو جيتسو ينظمها النادي، إضافة إلى بطولة موظفي حكومة الشارقة ومهرجان الشارقة للحزام الأبيض وبطولة كلباء الشاطئية، ومؤخراً بطولة تحدي الشارقة للجو جيتسو.
وتعد بطولة كأس الشارقة للجو جيتسو أول بطولة يستهل بها النادي فعالياته خلال شهر رمضان المبارك.
وأكد أحمد عبد الرحمن العويس، رئيس مجلس إدارة النادي، أن تنظيم بطولات الجو جيتسو ساهم بتعزيز النقلة النوعية للعبة في الإمارة، وعزز من آفاق التعاون مع الجهات الرياضية الراعية، وساهم باستقطاب لاعبين موهوبين جدد للانضمام لفرق النادي لممارسة الجو جيتسو.
وأوضح أن التسجيل للمشاركة في البطولة سيكون مجاناً، وستقام بالنظام الفرقي بحيث يضم كل فريق خمسة لاعبين، منهم ثلاثة لاعبين مواطنين ولاعبان من المقيمين للفئة العمرية تحت 12 و10 سنوات، وستقام من دون بدلة.
ولفت إلى أن اعتماد إدارة التدريب الرياضي لهذه الفئة العمرية يأتي ضمن اهتمامات مجلس إدارة النادي بالاهتمام بالأعمار المبكرة لاستكشاف المواهب، ومنهم المواهب المواطنة، لرفدها المنتخبات الوطنية بها، وتزامناً مع فوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالكثير من البطولات ونيل الميداليات في بطولات المراحل العمرية المبكرة.
وقال: ستحظى هذه البطولة بكل أشكال الدعم الفني، ونتطلع لأن تكون نسخة رياضية مميزة، خاصة أنها تقام في ليالي شهر رمضان المبارك، موجهاً شكره لجميع الجهات الداعمة والمتعاونة لإنجاح البطولات الرياضية التي ينظمها النادي ومنها بطولات الجو جيتسو، وإلى أولياء الأمور لحرصهم على استمرار ممارسة أبنائهم للرياضة، ولمدربي وإداريي النادي على تعزيز النقلة النوعية الحالية.

الجو جيتسو
الشارقة
اتحاد الجو جيتسو
مجلس الشارقة الرياضي
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