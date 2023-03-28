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«شروق» يوجه إنذاراً لمنافسيه في «مؤسسات الشارقة»

«شروق» يوجه إنذاراً لمنافسيه في «مؤسسات الشارقة»
29 مارس 2023 02:04

الشارقة (الاتحاد)

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تعادل فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة مع فريق دائرة الخدمات الاجتماعية، بينما حقق فريق جمعية الشارقة التعاونية فوزاً مستحقاً على هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير في افتتاح مباريات المجموعة الأولى من النسخة الخامسة والعشرين لبطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، وبإشراف مجلس الشارقة الرياضي.
في أولى مباريات المجموعة الأولى، خطف فريق الخدمات الاجتماعية تعادلاً ثميناً من فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة، واستطاع أن يحول تأخره بهدف في الشوط الأول إلى تعادل بهدف وحيد لكلا الفريقين، حيث قدم الفريقان أداء أكثر من رائع، وظهر فريق القيادة العامة لشرطة الشارقة بصورة مميزة، أحرز هدف فريق الشرطة اللاعب عبد الرحمن محمد، بينما أحرز هدف الخدمات اللاعب حبيب غلوم.
بمهرجان أهداف، وجّه فريق جمعية الشارقة التعاونية إنذاراً لجميع فرق البطولة بتحقيق فوز عريض على هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) بنتيجة 9 أهداف مقابل ثلاثة أهداف، أحرز أهداف الشارقة التعاونية مسعود أبو طالب خمسة أهداف واللاعب حسين رحيمي ثلاثة أهداف وهدف وحيد للاعب مصطفى محمد، بينما أحرز أهداف فريق شروق اللاعب يعقوب عمر.
واختارت اللجنة المنظمة للبطولة اللاعب مسعود أبو طالب من جمعية الشارقة التعاونية للفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة، كما اختارت اللاعب فيتور تيودور من القيادة العامة لشرطة الشارقة للفوز بجائزة أفضل لاعب في المباراة الثانية.

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