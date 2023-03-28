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16 فريقاً في «فرجان» رأس الخيمة

16 فريقاً في «فرجان» رأس الخيمة
29 مارس 2023 02:04

رأس الخيمة (وام)

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انطلقت، مساء أمس الأول، النسخة الحادية عشرة من بطولة «الفرجان الرمضانية» لكرة القدم، تحت شعار «الإمارات انتماء وعطاء»، التي تنظمها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، بمشاركة 16 فريقاً، على ملاعب الجمعية برأس الخيمة.
وأكد خلف سالم بن عنبر، رئيس اللجة المنظمة للبطولة مدير عام الجمعية، أن بطولة الفرجان الرمضانية من الفعاليات الرياضية المهمة التي يحرص مجلس إدارة الجمعية على تنظيمها كل عام، مشيراً إلى أن الهدف من هذه البطولة هو تحقيق الاستفادة المثلى لأوقات الفراغ لدى الشباب، وترسيخ ثقافة الممارسة الرياضية، وتعزيز قيم التسامح التي تتبناها الدولة، وتحرص على تعزيزها. 
من جانبه، أكد سالم النعيمي، مدير البطولة، أن الإعداد لهذه البطولة كان شاملاً ومتعدد الجوانب من التنظيم والتخطيط والتجهيزات اللازمة للملاعب والفرق، وأشار إلى أن المنافسات ستكون على مستوى عال من الإثارة والتشويق، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في هذه البطولة الرياضية المهمة.

رأس الخيمة
بطولة الفرجان لكرة القدم
بطولة الفرجان
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