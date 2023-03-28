دينايير يعزز خيارات «الفرسان»

مراد المصري (دبي)

سيكون البلجيكي جايسون دينايير ضمن خيارات شباب الأهلي بمواجهة العين المقبلة، في الجولة 21 من دوري أدنوك للمحترفين، وذلك مع تواجده في التحضيرات للفريق ليشكل إضافة مهمة مع إمكانية الدفع به كبديل في مرحلة حاسمة عموماً من الموسم، يسعى من خلالها «الفرسان» للتمسك بصدارة ترتيب المسابقة. وغاب دينايير طويلاً بسبب الإصابة، حيث ظهر في الدوري لآخر مرة في 25 ديسمبر الماضي، وهو اللاعب الدولي صاحب الخبرة في خط الدفاع، الذي من شأنه أن يمنح فريق المدرب ليوناردو جارديم خيارات أكثر في الفترة المقبلة، وذلك مع تعافي البرازيلي إيجور جيسوس وبداية عودته للمشاركة بشكل تدريجي في مباريات الفريق.