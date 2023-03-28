الطنيجي: «الراقي» على بُعد خطوات من تحقيق حُلمه

الشارقة (الاتحاد)

كشف ناصر الطنيجي، عضو شركة كرة القدم بنادي البطائح، الناطق الرسمي، عن البرنامج الإعدادي الذي نفذه الفريق الأول خلال فترة توقف بطولة الدوري، أن اللاعبين ظلوا في حالة تدريبات يومية، أعاد خلالها الجهاز الفني ترتيب الأوراق ومعالجة بعض الأمور الفنية، حتى يدخل الفريق للمباريات القادمة بصورة مختلفة من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.

وأشار الطنيجي إلى أن المباريات المقبلة للفريق في دوري أدنوك للمحترفين، حاسمة، مبدياً ثقته ودعمه في الجهاز الإداري والفني واللاعبين لتحقيق النتائج الإيجابية.

وأكد أنهم لن يتنازلوا عن الأهداف التي وضعوها بداية الموسم وأبرزها البقاء ضمن أندية دوري المحترفين هذا الموسم، واعتبر أنهم على بعد خطوات من تحقيق حلمهم الكبير.