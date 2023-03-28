الأرقام المميزة والفارق القياسي يرفعان إثارة «حاسمة دورينا»

دبي (الاتحاد)

يدخل دوري أدنوك للمحترفين المرحلة الحاسمة مع تبقي 6 جولات لتحديد هوية البطل، وسط ترقب وإثارة مفتوحة على الاحتمالات كافة، بالنظر إلى الأرقام المميزة والفارق القياسي في النقاط بين أصحاب المراكز من الأول إلى الخامس، والذي يبلغ 7 نقاط فقط، وهو الأقل طوال مواسم الاحتراف.

ويتصدر شباب الأهلي ترتيب الدوري برصيد 45 نقطة، ويحل العين ثانياً بـ40 نقطة، وهو رصيد الوصل الثالث ذاته، والوحدة الرابع، فيما يوجد الشارقة في المركز الخامس برصيد 38 نقطة، ليثبت دورينا بالموسم الجاري جودته العالية، في ظل الصراع الشديد نحو اللقب، خاصة أن الكراسي الموسيقية، باتت اللغة السائدة مع نهاية كل جولة في سباق الصدارة.

ويمر الفارق بحالة من التقلص بالنظر لارتفاع مستويات المنافسة منذ انطلاق منافسات دوري المحترفين، حيث كان يصل إلى 21 و25 نقطة بين صاحبي المركزين الأول والخامس في أول موسمين، ليتراجع إلى 10 نقاط في الموسم قبل الماضي، ثم ارتفع إلى 19 نقطة في الموسم الماضي، ويصل هذه المرة إلى فارق 7 نقاط فقط، مما يجعل كافة الاحتمالات قائمة في الجولات المقبلة.

ورغم أن الجولة الـ 21 تحمل مواجهات قوية، منها لقاء الوصل والجزيرة، والوحدة والشارقة، لكن جميع الأنظار تتركز على قمة شباب الأهلي والعين، في سهرة كروية مرتقبة في أجواء رمضانية يوم السبت المقبل في استاد هزاع بن زايد.

وحسم شباب الأهلي مباراة الدور الأول، ويتطلع المتصدر لتحقيق الثنائية ذهاباً وإياباً على العين للمرة الثانية في تاريخ دوري المحترفين، بعد أن حققها في موسم 2013-14.

وحفلت مواجهات الفريقين تاريخياً بكل الإثارة، حيث لم تغب الأهداف، وشهدت تسجيل 83 هدفاً، بمعدل 3.07 هدف/ مباراة.

وجود شباب الأهلي في الصدارة لم يأتِ عن طريق الصدفة، فالمتصدر هو صاحب أعلى نسبة تسديدات ناجحة على مرمى المنافسين هذا الموسم، بواقع 123 تسديدة صحيحة، من أصل 238 تسديدة بشكل عام.

وكانت نسبة تحول التسديدات في المرمى بواقع 51.7%، وهي النسبة الأعلى حتى الآن في بطولة دوري أدنوك للمحترفين.

وبالوقت نفسه، ارتفعت حدة المنافسة في لقب الهداف، حيث يتصدر لابا كودجو، لاعب العين القائمة برصيد 21 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن علي مبخوت لاعب الجزيرة، صاحب المركز الثاني برصيد 18 هدفاً.

ويأتي فابيو دي ليما في المركز الثالث برصيد 15 هدفاً مع نادي الوصل، ثم جواو بيدرو لاعب الوحدة في المركز الرابع برصيد 12 هدفًا.

ويمتلك الثلاثي لورينسي وسفيان رحيمي وفراس بالعربي 10 أهداف، لكل لاعب، ويأتي كايو لوكاس فيرنانديز لاعب الشارقة في المركز الثامن برصيد 9 أهداف.