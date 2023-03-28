عجمان يستعيد «الدوليين»

رضا سليم (دبي)

ينضم اليوم اللاعبون الدوليون إلى صفوف فريق عجمان، بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولي، استعداداً لعودة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، حيث يلتقي «البرتقالي» مع البطائح بملعب الأخير يوم الجمعة المقبل في الجولة 21 من المسابقة.

كان 3 لاعبين من الأجانب قد غادروا الفريق للانضمام إلى منتخبات بلادهم، وهم التونسي فراس بالعربي والبحريني علي مدن والكونغولي بريسنيج مبونجو، بالإضافة إلى بلال يوسف الذي انضم لمنتخبنا الوطني خلال المباراتين الوديتين.

واستغل الصربي جوران توفيدزيتش مدرب الفريق فترة التوقف، في إعادة تأهيل اللاعبين في ظل رفضه خوض مباريات ودية حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.

وتسعى فرقة «البرتقالي» إلى مواصلة النتائج الإيجابية للأسبوع الخامس على التوالي، حيث لم يخسر في أي مباراة منذ الهزيمة أمام الشارقة في الجولة السادسة عشرة وبعدها فاز على دبا وبني ياس وتعادل مع خورفكان والجزيرة.

ويحتل الفريق المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 34 نقطة، متساوياً مع الجزيرة الذي يأتي خلفه.

ويسعى الفريق إلى كسر حاجز النقطة 37 التي حققها الفريق في موسم 2018-2019، وهي أعلى نقاط حققها الفريق في مسيرته بدوري المحترفين، ولم يتبق سوى 4 نقاط فقط خلال المباريات المتبقية من الدوري، ولم تنجح المحاولة في الموسم الماضي، حيث سجل الفريق 35 نقطة في الموسم.

من ناحية أخرى، يغيب عن صفوف الفريق 3 لاعبين للإصابة، هم وليد اليماحي وحسين عبدالرحمن وعبيد الزعابي، بالإضافة محمد سيف الذي أجرى عملية جراحية في وتر إكيلس بعد تعرضه للإصابة في مباراة الفريق أمام الجزيرة وخرج بعد 50 دقيقة، وهو ما يعني أنه سيغيب حتى نهاية الموسم، وهو الذي تعاقد معه عجمان خلال فترة الانتقالات الشتوية قادماً من الظفرة.