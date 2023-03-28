«الخبرة» شعار المنافسة على صدارة «هدافي الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)

تلعب خبرة المشاركة المحلية في المواسم السابقة، دوراً أساسياً في صراع المتنافسين على لقب صدارة هدافي دوري الدرجة الأولى للموسم الحالي 2022- 2023، الذي يجمع 5 لاعبين شارك 4 منهم في موسمين على الأقل في المنافسات المحلية على صعيد دوري الأولى والمحترفين.

وباستثناء الصربي فيليب استوبرفيك مهاجم العروبة، والوصيف الحالي لقائمة الهدافين برصيد 19 هدفاً، حيث يخوض موسمه الأول في البطولات المحلية، يبرز في القائمة البرازيلي دياجو داسيلفا مهاجم «الصقور» ومتصدر قائمة الهدافين برصيد 20 هدفاً في موسمه السادس على التوالي محلياً، حيث يبحث عن التتويج بلقب هداف الأولى للمرة الثالثة على التوالي.

وتضم القائمة فارس الجابري مهاجم العربي برصيد 16 هدفاً، وهو يخوض الموسم الخامس في الملاعب المحلية، بعدما استهل مشواره المحلي 2018- 2019 مع ناديه الحالي في منافسات فئة الشباب، وصولاً للفريق الأول في الموسم التالي.

ولم يمنع الترتيب المتأخر لجلف أف سي في المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة، مهاجمه السنغالي محمد ديوب من المنافسة على مراكز المقدمة في سباق الهدافين برصيد 15 هدفاً وضعته في المركز الرابع، وهو الموسم الثاني على التوالي للمهاجم صاحب الـ 22 عاماً والمنتقل من نادي النجوم في دوري الدرجة الثالثة بنهاية الموسم الماضي 2021- 2022.

ويحتل العماني محمد المربوعي «28 عاماً»، المركز الخامس في قائمة المنافسين على هدافي الأولى برصيد 14 هدفاً، ويخوض المربوعي الموسم الخامس على التوالي في الملاعب المحلية والتي استهلها من نادي الذيد موسم 2018- 2019، قبل اللعب للشارقة لفترة قصيرة، ومنه إلى دبا الحصن لثلاث مواسم على التوالي.

4 أجانب في الدوري

تضمنت التعديلات على لوائح مسابقة دوري الدرجة الأولى في الموسم الحالي 2022- 2023، زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين إلى 4 بدلاً من اثنين حالياً، على أن يكون من بينهم لاعبان اثنان «تحت 23 عاماً»، بحيث تتاح للأندية فرصة ضم مواهب أجنبية شابة تثري المنافسة وتوفر فرصاً للاستثمار المستقبلي على صعيد الانتقالات حال تحقيق النجاح المطلوب.

الترتيب

20 هدفاً: دياجو دا سيلفا، «الإمارات»، 6 مواسم

19: فيليب استوبرفيك، «العروبة»، 1 موسم

16: فارس الجابري، «العربي»، 5 مواسم

15: محمد ديوب، «جلف أف سي»، 2 موسمين

14: محمد المربوعي، «دبا الحصن»، 5 مواسم