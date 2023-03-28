الرجبي: دعم منصور بن زايد وراء إنجازات المنتخبات



دبي (الاتحاد)

وجه مجلس إدارة اتحاد الرجبي الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الداعم الأول لرياضة الرجبي في الدولة، على اهتمام سموه باللعبة وتقديم كل الدعم من أجل ظهورها بمستوى متميز خلال البطولات التي شاركت فيها مؤخراً، مما كان له الأثر الكبير في رفع معنويات اللاعبين وزيادة حماسهم وعطائهم، وهو ما أسفر عن فوز منتخب الرجال بذهبية البطولة العربية الثامنة التي اختتمت مؤخراً في العين، وفوز منتخب السيدات بالميدالية الفضية، في إنجاز يتحقق لرياضة الإمارات للمرة الأولى، وسبقه إنجازات على مستوى البطولات القارية وغرب آسيا.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الرجبي الذي عقد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبحضور قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي نائب رئيس مجلس الإدارة، وجميع أعضاء مجلس الإدارة، حيث استهله الظالعي بتوجيه الشكر لكافة وسائل الإعلام على دورها الفاعل في دعم أنشطة الاتحاد وإبراز الإنجازات التي حققتها المنتخبات، وقال: «هذا ليس بغريب على أحد أبرز شركاء الاتحاد الاستراتيجيين».

وقام محمد سلطان الزعابي الأمين العام بعرض مستجدات الخطة التنفيذية للعام الجاري وأهم الأولويات، وعلى رأسها تحقيق ميدالية بدورة الألعاب الآسيوية المقبلة في الصين، وطموح التأهل لأولمبياد باريس العام المقبل، وكذلك خطة تطوير واستقطاب العناصر الجديدة للمنتخبات بما يعزز من الطموحات وتحقيق مزيد من الإنجازات.

واستمع مجلس الإدارة لتقرير قدمه سعود عبدالله النعيمي عضو مجلس الإدارة عن خطة الاتحاد الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، حيث يسعى الاتحاد لتعزيز شراكته مع عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بما يساهم في الارتقاء بكافة أنشطة الاتحاد والمنتخبات الوطنية، كما استمع المجلس لتقرير فني قدمه المدير التنفيذي أبولو بيرليني عن مشاركة منتخبات الرجال والسيدات خلال البطولة العربية التي اختتمت مؤخراً في العين، ولتقرير حول تقييم الاتحاد في البرنامج الإلكتروني للاتحاد الدولي، ومساعي الاتحاد لرفع درجة التقييم.