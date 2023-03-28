«الانضباط» تعاقب حتا بالغرامة

دبي (الاتحاد)

قررت لجنة الانضباط في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سعيد الحوطي، توجيه عقوبة الإنذار إلى نادي حتا وتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم، بسبب قيام أحد أفراد الجهاز الفني للفريق بإشعال عبوة دخانية، وذلك في ضوء نظر اللجنة لتقرير مراقب مباراة حتا والحمرية في مسابقة دوري الدرجة الأولى.

وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، قررت اللجنة خسارة فريق الموج مباراته أمام فريق لا ليجا أتش بي سي، وخسارة فريق لافال يونايتد مباراته أمام فريق فليتوود يونايتد بنتيجة ( 0 – 3 )، بسببب اعتذارهما عن عدم حضور المباراتين.

ووجهت لجنة الانضباط عقوبة الإنذار لنادي الرمس وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم، بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على لاعبي وجماهير فريق عجمان في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 (ب)، كما اتخذت القرار والغرامة ذاتهما مع نادي عجمان لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على جماهير نادي الرمس.