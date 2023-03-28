الأربعاء 29 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

«الانضباط» تعاقب حتا بالغرامة

«الانضباط» تعاقب حتا بالغرامة
28 مارس 2023 22:19

دبي (الاتحاد)
قررت لجنة الانضباط في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار سعيد الحوطي، توجيه عقوبة الإنذار إلى نادي حتا وتغريمه مبلغ عشرة آلاف درهم، بسبب قيام أحد أفراد الجهاز الفني للفريق بإشعال عبوة دخانية، وذلك في ضوء نظر اللجنة لتقرير مراقب مباراة حتا والحمرية في مسابقة دوري الدرجة الأولى.
وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، قررت اللجنة خسارة فريق الموج مباراته أمام فريق لا ليجا أتش بي سي، وخسارة فريق لافال يونايتد مباراته أمام فريق فليتوود يونايتد بنتيجة ( 0 – 3 )، بسببب اعتذارهما عن عدم حضور المباراتين.
ووجهت لجنة الانضباط عقوبة الإنذار لنادي الرمس وتغريمه مبلغ وقدره عشرة آلاف درهم، بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على لاعبي وجماهير فريق عجمان في مسابقة دوري الناشئين تحت 16 (ب)، كما اتخذت القرار والغرامة ذاتهما مع نادي عجمان لقيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل على جماهير نادي الرمس.

أخبار ذات صلة
هيئة تنمية المجتمع تفتتح ملتقى حتا الرمضاني بمجموعة من الفعاليات والأنشطة
«الخبرة» شعار المنافسة على صدارة «هدافي الأولى»
حتا
الرمس
دوري الدرجة الأولى
لجنة الانضباط
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة جماعية أثناء إطلاق الاستراتيجية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عبدالرحمن العويس وسارة الأميري وعمر العلماء والحضور
الإمارات
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
اليوم 02:10
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
الإمارات
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
اليوم 02:10
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
الإمارات
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
اليوم 02:09
مغير الخييلي ومسؤولو الدائرة خلال استقبال وفد «أمانة الرياض» (من المصدر)
الإمارات
«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©