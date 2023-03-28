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الرياضي

24 لاعباً بقائمة الهلال لمواجهة الأهلي الأفريقية

24 لاعباً بقائمة الهلال لمواجهة الأهلي الأفريقية
28 مارس 2023 21:32

القاهرة(د ب أ)

وصلت اليوم بعثة الهلال السوداني الي القاهرة، استعداداً لمواجهة الأهلي المصري السبت المقبل باستاد القاهرة في الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. 

وذكر الحساب الرسمي للهلال السوداني عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الجهاز الفني اختار 24 لاعباً لقائمة المباراة، وهم عيسي فوفانا وأبوعاقلة عبدالله وعبدالروؤف يعقوب والطيب عبدالرازق وإيمورو إبراهيم ومحمد المنذر ووالي الدين خضر وفارس عبدالله وعماد الصيني وأطهر الطاهر ومحمد أحمد إرنق وديفيد أباغنا وياسر مزمل ومحمد عبدالرحمن ووليد بخيت ولاين جارجو وإسحاق أدم وعلي أبوعشرين وجون مانو وليليبو مكابي وفابريس نجوما وعبدول أجاجون وجيرالد فيري وعثماني ضيوف. 

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ويحل الهلال ضيفاً علي الأهلي مساء السبت المقبل في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا. 

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، يليه الهلال السوداني برصيد عشر نقاط، والأهلي المصري في المركز الثالث برصيد سبع نقاط وأخيراً القطن الكاميروني بلا رصيد.

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني
الأهلي
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