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فيتوريا يشيد بقيادة صلاح

فيتوريا يشيد بقيادة صلاح
28 مارس 2023 21:28

القاهرة (د ب أ)

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إن الفراعنة قدموا مباراة رائعة أمام مالاوي واستحقوا الفوز 4 /صفر، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.
وقال فيتوريا في مؤتمر صحفي، إن الفريق لعب بشكل صحيح ونجح في استغلال الهجمات التي لاحت له في المباراة وترجمتها لأهداف. وأضاف أنه يتمنى حظاً أوفر لمنتخب مالاوي في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن منتخب مصر كان الأفضل ذهاباً وإياباً ويستحق حصد النقاط الست، بعد المجهود الكبير الذى بذله جميع اللاعبين. 

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وأبدى فيتوريا سعادته بتألق محمد صلاح أحد أفضل لاعبى العالم وتسجيله هدفين في مباراتى مالاوي، مشدداً على قدرته في قيادة الفريق في الظروف الصعبة في ظل قربه من جميع اللاعبين، لكن سعادتي الأكبر بالأداء الجماعى للاعبين والفريق ككل.

روي فيتوريا
محمد صلاح
كأس أمم أفريقيا
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