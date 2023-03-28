الأربعاء 29 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

اشتباكات بين الشرطة المدريدية ولاعبي بيرو

اشتباكات بين الشرطة المدريدية ولاعبي بيرو
28 مارس 2023 15:42

مدريد (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
المليحي.. لوحات تستلهم «السريالية الهندسية»
هالاند يكتسح مبابي والمغرب تُبطل «سحر» البرازيل!

اشتبكت الشرطة الإسبانية مع لاعبين من منتخب البيرو لكرة القدم، أمام فندقهم في مدريد محتجزة أحد أعضائه، وفق ما أعلنت الشرطة البيروفية الثلاثاء.
وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المشاجرة وقعت عندما وصل المنتخب إلى الفندق في مدريد حيث انتظرهم نحو 300 مشجع.
يتواجد منتخب بيرو في العاصمة الإسبانية لخوض مباراة ودية أمام المغرب مساء الثلاثاء، على ملعب متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد.
وقالت المتحدثة: "حاول المشجعون الوصول إلى اللاعبين ودخلت الشرطة بين الجماهير واللاعبين لتفادي حدوث تدافع".
وتابعت من دون أن تذكر اسم اللاعب "أصاب أحد اللاعبين ضابطاً في عينه. ثم تم اعتقال اللاعب ونقله إلى مركز للشرطة".
وقالت وزارة خارجية بيرو في تغريدة على تويتر إن اللاعب المحتجز هو حارس المرمى بيدرو جاييسي، الذي أطلق سراحه من دون توجيه اتهامات إليه.
وأضافت أن الحكومة البيروفية طلبت "توضيحًا" لما حدث من "الجهات المعنية".
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي ضباط يدفعون الحشود المتجمعة خارج الفندق.
ومن بين اللاعبين الذين يمكن رؤيتهم وسط الحشد جاييسي وزميله حارس المرمى خوسيه كارفايو، بالإضافة إلى لاعب الوسط يوشيمار يوتن.
وقالت وسائل إعلام إسبانية إن بعض الضباط لم يتعرفوا على لاعبي بيرو وخلطوا بينهم وبين المشجعين.
وشهدت إقامة المنتخب المغربي في مدريد إلقاء القبض يوم الأحد على موظف إسباني يبلغ 27 عامًا في الفندق، الذي تقيم فيه البعثة، لمزاعم توجيهه إساءات عنصرية لأعضاء "الأسود" على وسائل التواصل الاجتماعي.
يخوض المغرب المباراة بعد ثلاثة أيام من تغلبه على البرازيل 2-1 في مباراة ودية في طنجة، كانت الأولى له منذ أدائه المذهل في مونديال قطر 2022 عندما بلغ نصف النهائي في إنجاز تاريخي أفريقي وعربي.

المغرب
بيرو
مدريد
آخر الأخبار
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
دنيا
يضم 100 ساعة فقط.. "شوبارد" تطلق سلسلة متميزة من الساعات الرياضية للرجال
20 مارس 2023
محمد بن زايد ومحمد بن راشد في صورة جماعية أثناء إطلاق الاستراتيجية بحضور مكتوم بن محمد ومنصور بن زايد وخالد بن محمد بن زايد وفي الصورة عبدالرحمن العويس وسارة الأميري وعمر العلماء والحضور
الإمارات
رئيس الدولة: أولويتنا خدمة مجتمعنا
اليوم 02:10
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
الإمارات
شرطة أبوظبي توفير الأجواء الآمنة وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع
اليوم 02:10
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
الإمارات
«مبادرة المنال الإنسانية» تدعم دمج تغير المناخ في المناهج التعليمية
اليوم 02:09
مغير الخييلي ومسؤولو الدائرة خلال استقبال وفد «أمانة الرياض» (من المصدر)
الإمارات
«تنمية المجتمع أبوظبي» تستقبل وفداً من أمانة منطقة الرياض
اليوم 02:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©