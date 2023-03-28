80 لاعباً في ختام «وسام الاستحقاق» للجولف



دبي (وام)

يحتضن نادي العين للفروسية والرماية والجولف، الجولة الختامية من بطولة «وسام الاستحقاق» التي ينظمها اتحاد اللعبة، للعام السادس على التوالي، خلال الفترة من التاسع وحتى 21 مايو المقبل، ويتحدد خلالها هوية أبطال الموسم للاعبين الهواة، في شتى المراحل السنية، والذي امتد منذ أكتوبر الماضي على مدار 12 جولة استضافتها أندية الدولة.

وتمت دعوة 80 لاعباً ولاعبة للمنافسة على لقب جولة الختام، مع أفضل 30 لاعباً في منافسات الرجال، ومثلها للسيدات، بجانب أفضل 20 لاعباً للناشئين، على أن تقام منافسات جولة العين بأيامها الثلاثة، وفقاً لنظام النقاط المعتمد في الاتحاد الدولي للاعبين الهواة.

وبدأت ملامح هوية الأبطال في التبلور بمختلف الفئات مع اقتراب نهاية الموسم، حيث يتصدر منافسات موسم الرجال اللاعب سام مولاني بإجمالي 292 نقطة، بفارق أكثر من 50 نقطة مع بقاء جولتين، عن ملاحقه جوناثان سيلفراج صاحب المركز الثاني برصيد 239.5 نقطة، فيما مهدت جولة الأسبوع الماضي الطريق أمام اللاعبة الواعدة جيمي كاميرو لاعتلاء الصدارة ضمن فئة (الكروس) بإجمالي 228 نقطة، فيما أكدت أويف كايلي صدارتها في فئة (الصافي) التي هيمنت عليها طوال جولات الموسم بإجمالي 194.5 نقطة.

وفي فئة الناشئين يخوض لاعبو ولاعبات هذه الفئة نهاية الأسبوع الجاري، منافسات الجولة الختامية لهذه الفئة العمرية، مع وجود نقاط متاحة لتغيير مراكز الصدارة، حيث يتصدر منافسات الناشئين لكل من فئتي (الكروس) و(الصافي) اللاعب ريان أحمد بإجمالي 93 و66.5 نقطة على التوالي، بينما تتصدر جيمي كاميرو فئة الناشئات عن مسابقة (الكروس) بإجمالي 78 نقطة، وتحتل ساره علي صدارة الناشئات عن فئة (الصافي) بإجمالي 77 نقطة.

وأكد اللواء طيار«م» عبدالله السيد الهاشمي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجولف، سعادته لعودة جولة ختام «وسام الاستحقاق» للاعبين الهواة، بقوله: «تسعدنا عودة البطولة بعد بضع سنوات من التوقف جراء جائحة كورونا، وهذا يؤكد حرصنا في اتحاد اللعبة بقيادة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي على إقامتها نظراً لأهميتها في أجندة الموسم، ويسعدنا الإعلان عن أن جولة الختام ستقام في نادي العين للفروسية والرماية والجولف، النادي الذي يقف دائماً كداعم أساسي لأنشطة الاتحاد».

وتابع: «نتطلع إلى البناء على هذه الشراكة مع نادي العين في استضافته جولة ختام الموسم، والبطولات الأخرى، إذ يعد النادي واجهة مثالية على ضوء مرافقه الحيوية التي تضاف للمرافق الإماراتية الأفضل عالمياً».

وأضاف: «مع اقتراب الموسم من نهايته، نتطلع إلى جولة ختامية تنبض بالقوة والإثارة، خصوصاً مع تقارب مراكز المتصدرين في جميع الفئات، ولا سيما أن البطولة في عامها الحالي تقام بذات نظام النقاط المعتمد في بطولات الاتحاد الدولي للاعبين الهواة».