قائد عام شرطة أبوظبي يحتفي بأبطال الجو جيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

كرم معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، بعثة القيادة العامة لشرطة أبوظبي لمنتخب الجو جيتسو، والتي أقيمت في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وحازت أكاديمية شرطة أبوظبي للجو جيتسو المركز الثالث في التصنيف العام ببطولة العالم للجو جيتسو AJP وحصدت 9 ميداليات ملونة (2 ذهبية و4 فضيات و3 برونزيات)، وذلك في أول مشاركة دولية لشرطة أبوظبي، بالتنافس مع أبطال العالم للجو جيتسو.

وأكد اعتزاز شرطة أبوظبي بالإنجازات الرياضية التي تحققها في مسيرتها محلياً وإقليمياً ودولياً، وتطلعها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات والأرقام في البطولات الرياضية المقبلة، في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالرياضة ودعم مسيرتها الريادية.

وحث معاليه الفريق على الاستمرار في تحقيق النتائج المتميزة في مختلف المشاركات الرياضية، وإظهار الصورة المشرفة لهوية القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومكانة دولة الإمارات المتميزة رياضياً على المستوى الدولي في المنصات والبطولات العالمية للجو جيتسو.

حضر التكريم العميد عمران أحمد المزروعي مدير قطاع الموارد البشرية، والعميد الدكتور راشد محمد بورشيد رئيس مجلس شرطة أبوظبي الرياضي، والعميد عصام عبدالله آل علي مدير مركز التربية الرياضية، والمقدم فلاح القحطاني مدير المكتب التنفيذي وعدد من الضباط.