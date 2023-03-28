افتتاح النسخة العاشرة من كأس منصور بن زايد لكرة القدم

مصطفى الديب (أبوظبي)

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، افتُتحت مساء أمس، النسخة العاشرة من بطولة «كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2023» على ملعب قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي.

حضر الافتتاح راشد سعيد العامري وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الشؤون الحكومية رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وسلطان ضاحي الحميري، مدير مكتب وزير ديوان الرئاسة التنفيذي، وعبدالله ناصر الجنيبي، نائب رئيس اتحاد كرة القدم، رئيس رابطة المحترفين، وعدد من المسؤولين في ديوان الرئاسة.

وافتتح فريق مكتب الأمين العام مشواره في البطولة بالفوز على فريق نادي سيتي جولف بهدفيْن دون مقابل، وذلك في انطلاقة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، سجلهما الثنائي يوسف أكيوض ومحمد بن حسين.

وفي المباراة الثانية في المجموعة ذاتها، حقق فريق هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بداية قوية بفوزه على فريق مكتب الشؤون القانونية برباعية مقابل هدف، سجّل أحمد سالم هدفيْن منها وهدف لكلّ من سيف أحمد وعمر جمعة، فيما أحرز هدف مكتب الشؤون القانونية الوحيد محمد أحمد.

من جهته أكد راشد العامري أهمية البطولة، حيث تعدّ ملتقى رياضياً شبابياً ومساحة للتلاقي الاجتماعي بين موظفي الديوان والمؤسّسات المشاركة، ممّا يُعزّز الروابط الاجتماعية عبر التنافس الرياضي المميّز الذي تُقدّمه البطولة منذ تأسيسها

وأثنى العامري على الدور المهم لشركاء نجاح البطولة، مجموعة اتصالات، وفندق قصر الإمارات، ماندارين أورينتال، وطيران رويال جت، وكذلك اتحاد الكرة ورابطة المحترفين.

وأضاف: لقد حرصت اللجنة المنظمة على استحداث منطقة ترفيهية مخصّصة للمشجّعين بالتعاون مع رابطة المحترفين، لتمكين المشاركين والجماهير والعائلات من الاستمتاع بأجواء البطولة التي تتطوّر كل عام.

على الجانب الآخر، عبر سلطان الحميري عن شكره وتقديره لجميع الفرق المشاركة، وقال: إننا نتطلع إلى تعزيز أهمية الرياضة في جميع المؤسّسات بهدف تبني أسلوب حياة صحي، مشيراً إلى أن البطولة منصة رياضية تنافسية تمنح الفرصة للجميع للمشاركة والتنافس الأخوي وسط أجواء مميزة، وتُعزّز روح العائلة الواحدة بين جميع المشاركين، متمنياً أن يكون التوفيق حليف الجميع في هذا المحفل الرياضي الكبير.