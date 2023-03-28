740 لاعباً في النسخة الثانية لبطولة «القابضة» (ADQ)



دبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات النسخة الثانية من بطولة «القابضة» (ADQ) الرمضانية التي تنظمها الشركة بالتعاون مع اتحاد الكرة، بمشاركة 37 فريقًا تضم 740 لاعباً، في منافسة رياضية مجتمعية بأجواء رمضانية.

وتأتي هذه البطولة ضمن الجهود المشتركة بين «القابضة» (ADQ) والاتحاد، لدعم الأنشطة الرياضية وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة واتباع نظام حياة صحي، وفي إطار الشراكة الناجحة والممتدة التي تجمع الطرفين.

وانطلقت البطولة الاثنين بملاعب صالة مركز أبوظبي الوطني للمعارض وستستمر حتى 13 أبريل المقبل، علماً بأن جميع المباريات ستقام خلال الفترة المسائية، حيث ستتضمن شوطين مدتهما 40 دقيقة، بواقع 20 دقيقة لكل شوط.

وتم تقسيم الفرق إلى سبع مجموعات بواقع خمسة فرق لكل مجموعة، وستة فرق في المجموعتين السادسة والسابعة، على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بجانب أفضل فريقين من أصحاب المركز الثالث إلى دور الـ 16، الذي يلعب بنظام خروج المغلوب، وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي وصولاً للمباراة النهائية.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، أن ممارسة كرة القدم لا تقتصر على المحترفين، لأنها لعبة شعبية تحمل رسائل اجتماعية مهمة، وهي نشاط ترفيهي وصحي له آثار إيجابية على الممارس والمتفرج، مشيراً إلى أن اتحاد الكرة يقدم الدعم ويساند البطولات التي تقام في رمضان، لأن ممارسة كرة القدم تأتي بنتائج إيجابية لصالح صحة الفرد والمجتمع.

وقال: «إن اتحاد الكرة و«القابضة» نجحا في تنظيم النسخة الأولى من البطولة الموسم الماضي، ونعمل معاً من أجل إنجاح النسخة الحالية. نحن نحرص على دعم هذه البطولة لأنها تمنح فرصة كبيرة للعديد من لاعبي الشركات لممارسة هواياتهم المفضلة، وبالتالي تحسن طاقاتهم البدنية والذهنية.»

من جهته قال أنس جودت البرغوثي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «القابضة»(ADQ): إن تنظيم النسخة الثانية من بطولة «القابضة» الرمضانية لكرة القدم يأتي بعد النجاح الذي حققته البطولة في نسختها الأولى العام الماضي، مشيراً إلى أن هذه النسخة شهدت زيادة في عدد الفرق المشاركة وعدد اللاعبين.

وأكد أن «القابضة» (ADQ) حريصة على دعم الحركة الرياضية في أبوظبي وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها والإسهام في دفعهم وتحفيزهم لتبني سلوك حياة صحية، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل دعم وتنظيم الفعاليات والأنشطة الرياضية الفردية والجماعية على حد سواء، مشيداً بجهود اتحاد الكرة في هذا المجال.

وقال: نهدف من هذه البطولة إلى اكتشاف المواهب الرياضية، ضمن كوادر الشركات التابعة للقابضة (ADQ)، وتوفير بيئة مناسبة لتطويرها وتنميتها، بالإضافة إلى توفير بدائل ممتعة وصحية للموظفين خلال شهر رمضان المبارك، وترسيخ روح الفريق وقيم التعاون والاندماج بينهم، معرباً عن شكره لمجموعة الاتحاد للطيران وفنادق أنانتارا ومجموعة أدنيك ومجموعة أغذية، وشركة أبوظبي للرعاية الصحية، على رعايتهم ودعمهم لهذه البطولة والإسهام في إنجاحها.

يشار إلى أن بطولة «القابضة» (ADQ) تعد أكبر بطولة للشركات على مستوى دولة الإمارات، حيث تمثل البطولة جزءاً من أنشطة وفعاليات الشركة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك.