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عجمان بطل دوري الناشئين تحت 16 سنة «ب»

عجمان بطل دوري الناشئين تحت 16 سنة «ب»
28 مارس 2023 13:30

 
الرمس (الاتحاد)

تُوج فريق نادي عجمان لكرة القدم بطلاً لمسابقة دوري الناشئين تحت 16 سنة (ب) بفوزه على فريق الرمس بهدف دون رد، في المباراة التي جرت في ملعب الرمس، ضمن مباريات الجولة 27 والأخيرة من المسابقة.سجل هدف الفوز لفريق عجمان اللاعب ريان وديع في الدقيقة الأولى من عمر المباراة.

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شهد مراسم التتويج يحيى خلف المطروشي عضو لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، وقام بتسليم بطل المسابقة الميداليات الذهبية ودرع الدوري.

وحصد فريق عجمان لقب البطولة بعد وصوله للنقطة 67 والتي جمعها من الفوز في 21 مباراة، والتعادل في أربع مواجهات، بينما تعرض للخسارة مرتين، وبفارق نقطتين حلّ فريق الرمس في مركز وصافة الدوري وله 65 نقطة.

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